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Kevin Díaz lanzó inesperado comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao lo enfrentó detrás de cámaras: "Me pareció desatinado"

En 'Esto es guerra', la tensión se desbordó entre Said Palao y Kevin Díaz, luego de un impactante comentario de este último sobre Alejandra Baigorria. A pesar de una disculpa posterior, la polémica creció en el programa.

Said Palao y Alejandra Baigorria enfrentan crisis en su matrimonio tras ampay del guerrero. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Said Palao y Alejandra Baigorria enfrentan crisis en su matrimonio tras ampay del guerrero. Foto: Composición LR/Captura/América TV
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La reciente edición de 'Esto es guerra' dejó a los televidentes sorprendidos por un inesperado enfrentamiento entre los competidores Kevin Díaz y Said Palao. El desencadenante de esta tensa discusión fue un comentario realizado por el venezolano, quien lanzó una indirecta hacia el Samurai en relación con su situación personal con Alejandra Baigorria.

El intercambio verbal, cargado de tensión, tuvo lugar después de que el modelo hiciera una broma que involucraba al deportista peruano y a la relación de su esposa, situación que, según él, podría estar relacionada con lo sucedido en el ampay reciente difundido en el programa de Magaly Medina. Aunque la disputa fue rápidamente abordada por los demás miembros del programa, lo ocurrido detrás de cámaras mantuvo aún más intrigados a los seguidores del reality.

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¿Qué dijo Kevin Díaz sobre la situación de Alejandra Baigorria y Said Palao?

El enfrentamiento entre el guerrero y el combatiente comenzó con un comentario aparentemente casual por parte de Kevin Díaz. “Yo lo que creo es que a Pancho lo curó el mismo santo que lo curó a Said”, expresó.

Si bien en principio parecía una broma inofensiva sobre la lesión de un compañero, la frase rápidamente escaló cuando Said Palao respondió en tono de burla, involucrando a Onelia Molina en la discusión.

Kevin, lejos de dar marcha atrás, continuó con la confrontación y dijo una frase que dejó en el aire una clara referencia a la situación personal de Said con Alejandra Baigorria: “Y a ti también para que te perdonen”. Esta indirecta sobre el ampay de Said en Argentina con otras mujeres elevó aún más la tensión en el set y se convirtió en un tema central de la conversación.

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Said Palao asegura que Kevin Díaz se disculpó por su comentario

Horas después del altercado, Said Palao abordó el tema en una entrevista en vivo, en la que reveló que Kevin Díaz había tomado la iniciativa de disculparse por lo dicho en el reality de competencia.

“Yo tuve una conversación después de lo que dijo porque no había escuchado bien. Me pidió disculpas, pero eso queda reservado entre él y yo. Me pareció desatinado lo que dijo en su momento”, afirmó, y aseguró que la conversación fue privada y que no tenía rencor hacia su compañero de programa.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Kevin Díaz, al ser consultado sobre las disculpas, defendió su postura e indicó que, en su opinión, las discusiones en el programa forman parte de la dinámica del reality. “Si él no quiere que toquen temas personales, él tampoco lo tiene que hacer. Si me da ese piso para hacerlo, lo voy a hacer”, afirmó, y dejó en claro que los dimes y diretes y las disputas son parte del formato del programa.

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