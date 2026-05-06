Alejandra Baigorria minimiza saludo de Said Palao por su primer año de casados tras ampay: “Las fechas nunca han sido importantes”

La empresaria Alejandra Baigorria habló sobre su primer aniversario con Said Palao, minimizando la importancia de las fechas y evitando profundizar en su vida privada, conocida por su reciente crisis matrimonial.


Alejandra Baigorria llegó a Lima tras su viaje a España, donde fue cuestionada sobre su matrimonio con Said Palao. Foto: captura/Latina
Alejandra Baigorria llegó a Lima tras su viaje a España, donde fue cuestionada sobre su matrimonio con Said Palao. Foto: captura/Latina
Alejandra Baigorria llegó a Lima la noche del martes 5 de mayo y fue recibida por las cámaras de Latina. La empresaria peruana no pudo esquivar las preguntas relacionadas con su matrimonio con Said Palao, quien ha sido duramente cuestionado por participar en una escandalosa despedida de solteros en Argentina, donde más de uno cometió infidelidad.

Al aterrizar en suelo peruano, Alejandra Baigorria fue consultada sobre su primer aniversario de casada con Said Palao y su decisión de no saludarlo públicamente, a pesar de que días antes, durante un reconocimiento en España, le agradeció por todo lo que hizo.

Alejandra Baigorria: “Las fechas no han sido nunca importantes”

Alejandra Baigorria habló para las cámaras de 'Arriba mi gente' sobre su aniversario con Said Palao. Para muchos, sus palabras han dejado más dudas que certezas, ya que habría minimizado la dedicatoria que hizo el participante de 'Esto es guerra' en sus redes sociales, mientras ella optó por el silencio.

“Para mí, las fechas no han sido nunca importantes. ¡Tranquilos!”, expresó Alejandra Baigorria, quien luego resaltó que no piensa hablar de su vida privada. “Chicos, yo de verdad del tema no quiero hablar por ahora. No voy a decir nada porque diga, siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, por eso prefiero callar”, acotó.

Alejandra Baigorria, quien asegura que su intención no ha sido justificar la actitud de Said Palao, aclaró que su sueño de convertirse en madre sigue intacto, a pesar de la crisis que vivió en su matrimonio. “Todo bien, sigo siendo la mujer de la fertilidad. ¡Tú tranquilo! Me queda para años”, le dijo al reportero.

Finalmente, la exparticipante de 'Combate' dejó entrever que Said Palao no fue a recibirla en el aeropuerto Jorge Chávez debido a que en ese momento se encontraba en su centro laboral. “Es imposible. Tenemos trabajos diferentes”, recalcó antes de terminar la conversación con Latina.

