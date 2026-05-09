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Actriz Celine Aguirre genera repudio en redes por insulto contra Pati Lorena en ‘La granja VIP Perú’: “¡Qué grosera!”

Celine Aguirre vuelve a generar polémica en ‘La granja VIP’ al insultar a Pati Lorena durante un almuerzo. Días antes, la actriz también había cuestionado la salud mental de la productora.


Celine Aguirre se burló de la edad de Pati Lorena. Foto: captura Youtube
Celine Aguirre se burló de la edad de Pati Lorena. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube
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Pati Lorena y Celine Aguirre habían sido eliminadas de 'La granja VIP', una por un tema de salud y la otra por no poder salvarse de la gala de eliminación. Sin embargo, con el repechaje, ambas volvieron a ingresar al reality de convivencia de Panamericana Televisión. Lamentablemente, ninguna se ha dado tregua y el enfrentamiento se ha agudizado.

Celine Aguirre, quien antes había sido duramente cuestionada por un comentario sobre los chinchanos y hasta Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana, volvió a generar polémica, pero esta vez al referirse a la edad de Pati Lorena.

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Celine Aguirre se burla de Pati Lorena

Durante uno de los almuerzos en 'La granja VIP Perú', la actriz Celine Aguirre no controló sus palabras e insultó a Pati Lorena delante de Mónica Torres, Pamela López y Paul Michael. Mónica Torres solo atinó a reírse de las palabras de la actriz.

“La vieja de m** esa. Encima dice que no le molesta que no le digan vieja. Esa es abuela. Peor… es lo que sigue”, manifestó la gemela de Marisol Aguirre. “Me da risa. Cree que no se pica, pero se pica como m**”, expresó Celina, quien se encuentra en la placa de nominados junto a Mónica Torres, Shirley Arica y Samahara Lobatón.

“Ya ps, hasta cuándo las faltas de respeto, los televidentes merecemos respeto”, “¡Qué grosera!”, “Justicia para Paty Lorena”, “Nunca me cayó Celin”, “¿Y el respeto?”, “Estudio psicología por correo o como?” y “Como pueden permitir esa discriminación hacia Patty” fueron algunos de los comentarios registrados en TikTok.

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Celine Aguirre duda de la salud de Pati Lorena

Antes de su retorno a 'La granja VIP', Celine Aguirre ofreció una entrevista en 'Al sexto día', donde cuestionó duramente las actitudes de Pati Lorena. “Se me cayó. Siento que le sale una cosa psicopática. Yo he estudiado Psicología y la veo y digo: ‘no es normal que alguien diga esas cosas’. Que tú puedas jugar a la mala , pero llegar a ese nivel de las cosas que le dijo a Pamela, siendo mujer y teniendo hijos, me parece que hay una cosa que no funciona bien en su cabeza. Creo que se han equivocado de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata la señora”, indicó.

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