El pódcast 'Yaco y el Loco' expuso inesperadas revelaciones sobre la madre de Hugo García. Fabiola Silva se robó la atención al recordar una fiesta en Urubamba en 1995. | Foto: captura Youtube

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Una simple anécdota en el pódcast 'Yaco y el Loco' dejó cola. Días atrás, Hugo García y su mamá fueron al show de Yaco Eskenazi y Christian Wagner. Fue la señora quien terminó robándose cámaras al contar que en 1995, cuando ambos tenían unos 18 o 19 años, la pasaron juntos en una fiesta de Urubamba, en Cusco, durante una escapada con amigos. Días después de la emisión del episodio 17, los ahora youtubers volvieron a hablar del tema.

En el capítulo 18 del pódcast, el popular 'Loco' Wagner confirmó que tuvo más que una amistad con Fabiola Silva, la mamá de Hugo García. Ante las bromas sobre la posibilidad de que el chico reality fuera su hijo, el compañero de Yaco Eskenazi terminó por desmentir el rumor.

'Loco Wagner' descarta que Hugo García sea su hijo

En el episodio más reciente de 'Yaco y el Loco', Christian Wagner recordó la visita de Fabiola Silva y aprovechó para aclarar que el chico reality no lleva su sangre, ya que las fechas no coinciden. Como se recuerda, el exparticipante nació el 30 de marzo de 1993 en Lima.

"El show pasado vino Hugo García con su mamá, quien es más o menos contemporánea conmigo. De pronto me dice ‘Loco, acuérdate de algo’. Yo dije: ‘a esta gringa yo la manyo’. Entonces, poncho a Hugo para ver si se parecía a mí”, expresó el 'Loco', lo que generó carcajadas del público y de Yaco Eskenazi.

Asimismo, expuso lo que sucedió entre él y la mamá de Hugo García. “Porque yo al toque la vi y empecé a retroceder. Yo al toque la vi, retrocedí y dije: ‘a esta me la he ‘torcido’ y este puede ser mi hijo, pero no, no se parece a mí’”, manifestó entre risas.



