‘Loco’ Wagner afirma affaire con mamá de Hugo García, pero descarta ser papá del chico reality: “No se parece a mí”
Christian Wagner, el 'Loco', confirma que tuvo una relación con Fabiola Silva, madre de Hugo García, pero desmiente los rumores de que el chico reality sea su hijo.
- Hija de Jessica Newton grita su amor por deportista con romántico mensaje en redes: "Gracias por tu forma de cuidarme"
- ¿Yahaira Plasencia se casará con el empresario Luis Rodríguez? Cantante aclara los rumores
Una simple anécdota en el pódcast 'Yaco y el Loco' dejó cola. Días atrás, Hugo García y su mamá fueron al show de Yaco Eskenazi y Christian Wagner. Fue la señora quien terminó robándose cámaras al contar que en 1995, cuando ambos tenían unos 18 o 19 años, la pasaron juntos en una fiesta de Urubamba, en Cusco, durante una escapada con amigos. Días después de la emisión del episodio 17, los ahora youtubers volvieron a hablar del tema.
En el capítulo 18 del pódcast, el popular 'Loco' Wagner confirmó que tuvo más que una amistad con Fabiola Silva, la mamá de Hugo García. Ante las bromas sobre la posibilidad de que el chico reality fuera su hijo, el compañero de Yaco Eskenazi terminó por desmentir el rumor.
PUEDES VER: Alejandra Baigorria minimiza saludo de Said Palao por su primer aniversario de casados tras ampay: “Las fechas nunca han sido importantes”
'Loco Wagner' descarta que Hugo García sea su hijo
En el episodio más reciente de 'Yaco y el Loco', Christian Wagner recordó la visita de Fabiola Silva y aprovechó para aclarar que el chico reality no lleva su sangre, ya que las fechas no coinciden. Como se recuerda, el exparticipante nació el 30 de marzo de 1993 en Lima.
"El show pasado vino Hugo García con su mamá, quien es más o menos contemporánea conmigo. De pronto me dice ‘Loco, acuérdate de algo’. Yo dije: ‘a esta gringa yo la manyo’. Entonces, poncho a Hugo para ver si se parecía a mí”, expresó el 'Loco', lo que generó carcajadas del público y de Yaco Eskenazi.
Asimismo, expuso lo que sucedió entre él y la mamá de Hugo García. “Porque yo al toque la vi y empecé a retroceder. Yo al toque la vi, retrocedí y dije: ‘a esta me la he ‘torcido’ y este puede ser mi hijo, pero no, no se parece a mí’”, manifestó entre risas.