Celine Aguirre no va más en 'La Granja VIP'. El lunes 23 de marzo, los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi anunciaron que la hermana de Marisol Aguirre ya no seguiría formando parte del reality de supervivencia de Panamericana TV. La noticia la revelaron en la gala, donde compartieron un pronunciamiento de la artista desde una clínica, lugar al que había sido trasladada el día anterior debido a problemas de salud.

La salida de la actriz de 54 años se da poco después de su polémica por comentarios despectivos que lanzó sobre las personas de Chincha y que la llevaron a pedir disculpas públicas. Ante su partida, Pozo anunció que un nuevo participante la reemplazará en el programa.

Celine Aguirre se va de 'La Granja VIP Perú'

“No voy a poder seguir más en la competencia, no por mí. Estoy en la clínica desde ayer”, manifestó Celine Aguirre entre lágrimas a sus compañeros en su video de despedida. La actriz, quien se encontraba con una vía intravenosa, fue captada tosiendo en reiteradas ocasiones en la primera semana del reality y terminó descompensándose el domingo 22 de marzo, por lo que fue trasladada a un centro de salud.

Según manifestaron Yaco y Ethel, su diagnóstico fue de traqueítis aguda, condición que le impedía continuar con su tratamiento dentro de la granja. La misma artista admitió que los médicos le advirtieron que no podía volver cuando ella hizo la consulta.

Mónica Torres llora por la partida de Celine Aguirre de 'La Granja VIP'

En ese sentido, Celine Aguirre lamentó irse de la competencia, pero admitió sentirse satisfecha por su desempeño. “Me muero de la pena porque soy guerrera y quisiera estar ahí (…). Estoy contenta porque lo di todo”, agregó.

La actriz no dejó pasar la oportunidad de dedicarles palabras especiales a los otros participantes de 'La Granja VIP Perú', especialmente a Mónica Torres, quien rompió en llanto debido a su inesperada partida. “Me ha encantado estar esta semana, conocerlos. A ti, sobre todo, Mónica. A Yiddá, a Pamela, todo ese team mío precioso. Por favor, luchen, guerreen. Sigan siendo honestos y lindos trabajadores como lo hemos venido siendo (…). Los quiero”, finalizó.

Con la salida de Celine Aguirre, quedan 14 de los 16 integrantes que debutaron en 'La Granja VIP Perú' el pasado lunes 16 de marzo. El primer eliminado fue 'La Mackyna' y ahora Aguirre tuvo que irse debido a su salud. No obstante, la hermana de Marisol Aguirre será reemplazada por un nuevo rostro desde este martes 24 de marzo.