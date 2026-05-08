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Ethel Pozo enfurece por avionetas contratadas para sobrevolar ‘La granja VIP Perú’: "Por S/850 te ofrecen todo"

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que las empresas responsables de las avionetas recibieron cartas notariales por invadir un espacio privado y lucrar con los fans del reality.

Ethel Pozo manda carta notarial empresas de avionetas. Foto: composición LR/X/difusión
Ethel Pozo manda carta notarial empresas de avionetas. Foto: composición LR/X/difusión
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Ethel Pozo se mostró indignada por las avionetas contratadas para sobrevolar las instalaciones de ‘La granja VIP Perú’, reality donde actualmente conviven diversos personajes de la farándula nacional. La conductora cuestionó a las empresas que ofrecen este servicio y aseguró que ya recibieron cartas notariales, debido a que el espacio donde se desarrolla el programa es privado y podría poner en riesgo tanto a los participantes como al personal de producción.

La hija de Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema y expresar su preocupación por el negocio detrás de estos sobrevuelos. “Están lucrando con la pasión de los fans, sobrevolando espacio privado y sin garantías para los trabajadores. Por S/850 soles ofrecen todo. Ojalá sean formales y serios”, escribió la presentadora.

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Ethel Pozo asegura que empresas recibieron cartas notariales

En las últimas semanas, las avionetas se volvieron protagonistas inesperadas dentro de ‘La granja VIP Perú’. Inicialmente, los participantes recibían mensajes de apoyo enviados por seguidores de los llamados ‘Team Víboras’ y ‘Team Reales’. Sin embargo, la situación comenzó a generar preocupación cuando algunas empresas empezaron a lanzar papeles con información relacionada a conversaciones privadas y situaciones que ocurrían dentro de la transmisión 24/7 del programa.

Uno de los casos que habría generado mayor incomodidad fue la difusión de mensajes vinculados a Diego Chávarri y Gabriela Herrera, luego de que detalles de una conversación privada terminaran siendo expuestos mediante estos vuelos. Ante ello, la producción del reality decidió tomar medidas legales para evitar que continúen este tipo de acciones.

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A través de su cuenta de X, Ethel Pozo aclaró que las cartas notariales no fueron dirigidas a los fanáticos del programa, sino directamente a las empresas que realizan estos sobrevuelos. “La carta notarial la recibieron ayer las empresas que se dedican a esto. No los fans”, precisó la conductora, remarcando que el principal problema es el lucro detrás de estas actividades y la invasión a un espacio privado donde se desarrolla el reality.

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