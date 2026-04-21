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Hija de Celine Aguirre aparece en TV y lanza comentario sobre Shirley Arica: “Ella fue a la universidad de EEG y mi mamá a la universidad de Psicología”

La hija de Celine, Dara González, no dudó en criticar a Shirley Arica y recordó que a diferencia de la 'Chica realidad', su mamá es profesional.


Dara González, hija de Miki González, no dudó en defender a su madre, Celine Aguirre. Fotos: captura/Youtube
Dara González, hija de Miki González, no dudó en defender a su madre, Celine Aguirre. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube

Celine Aguirre tuvo que irse de ‘La granja VIP Perú’ por un tema de salud. Un mes después de dejar la famosa casa hacienda, la actriz peruana contó cómo fue su experiencia en el reality de convivencia y recordó su enfrentamiento con Shirley Arica. Su hija Dara González tampoco se quedó callada y lanzó un polémico comentario contra la popular ‘Chica realidad’.

“Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde”, sostuvo Celine Aguirre para las cámaras de ‘Al sexto día’.

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Hija de Celine Aguirre se burla de Shirley Arica

Dara González, hija mayor de Miki González y Celine Aguirre, se animó a comentar la participación de su mamá en el reality de Panamericana Televisión. “Por momentos decía ‘qué pena que esté con perro, pericote y gato en esa granja, más los animales”, declaró la joven de 26 años.

La primogénita de Celine también se refirió al enfrentamiento de su madre con Shirley Arica, quien en el cara a cara dijo que eran muy diferentes porque la gemela de Marisol Aguirre era actriz y ella era “chica reality”. Al parecer, ese comentario no le cayó bien a la joven. “Ella fue a la universidad de ‘Esto es guerra’ y mi mamá a la universidad de Psicología”, dijo con tono sarcástico. 

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Celine Aguirre cuestiona a sus compañeras de ‘La granja VIP’

Uno de los personajes más cuestionados por Celine Aguirre fue Renato Rossini Jr., quien supuestamente ha lanzado comentarios despectivos contra Mónica Torres. “No creo que sea desubicado. Creo que es así. O sea, no ha demostrado otra cosa más que hablar mal de todo el mundo. Me parece pésimo que, por ejemplo, Renato Rossini diga que porque Mónica tiene sobrepeso, es como si no tuviera una pierna. Eso es discriminar”, recalcó.

Por otro lado, Celine Aguirre se mostró decepcionada del comportamiento de la productora televisiva Pati Lorena. “Se me cayó. Siento que le sale una cosa psicopática. Yo he estudiado Psicología, la veo y digo: ‘no es normal que alguien diga esas cosas’. Que tú puedas jugar a la mala, pero llegar a ese nivel de las cosas que le dijo a Pamela, siendo mujer y teniendo hijos, me parece que hay una cosa que no funciona bien en su cabeza. Creo que se han equivocado de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata la señora”, dijo.


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