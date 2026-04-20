Celina Aguirre, quien generó controversia por sus comentarios sobre los chinchanos, abordó su experiencia en el programa de Panamericana Televisión. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV

Celina Aguirre, quien generó controversia por sus comentarios sobre los chinchanos, abordó su experiencia en el programa de Panamericana Televisión. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV

Celina Aguirre tuvo que dejar 'La granja VIP' por un tema de salud y en medio de la polémica por un comentario despectivo sobre los chinchanos. A un mes de su salida del reality de Panamericana Televisión, la actriz habló de 'Las víboras', grupo conformado por Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena.

En una extensa entrevista para 'Al sexto día', Celine Aguirre contó sus experiencias en 'La granja VIP Perú'. Por un lado resaltó lo bien que la pasó cocinando junto a Mónica Torres y Pamela López, y por otro no tuvo reparos en cuestionar a sus compañeras del reality show. Asimismo, aseguró que ella es del team 'Reales' y le gustaría que uno de ellos se lleve los S/100.000 de premio.

Celine Aguirre ataca a Shirley Arica

La actriz peruana tildó de “víboras” a Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena por supuestamente aprovecharse de la amabilidad de Mónica Torres. “Las otras son unas zorr**, en el buen sentido de la palabra, que tienen todo calculado. Son malozas. Cuando te volteas te clavan un puñal”, sostuvo Celine en conversación con Kathy Sheen.

Asimismo, la gemela de Marisol Aguirre se refirió a la 'Chica realidad', con quien tuvo un duro enfrenamiento. “Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde”, dijo.

Celine Aguirre cuestiona a sus compañeros de 'La granja VIP'

Por otro lado, Celine Aguirre se mostró decepcionada de las actitudes de Pati Lorena. “Se me cayó. Siento que le sale una cosa psicopática. Yo he estudiado Psicología y la veo y digo: ‘no es normal que alguien diga esas cosas’. Que tú puedas jugar a la mala , pero llegar a ese nivel de las cosas que le dijo a Pamela, siendo mujer y teniendo hijos, me parece que hay una cosa que no funciona bien en su cabeza. Creo que se han equivocado de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata la señora”, añadió.

Otro personaje que fue cuestionado por Celine fue Renato Rossini Jr., el último eliminado de 'La granja VIP'. “No creo que sea desubicado. Creo que es así. O sea, no ha demostrado otra cosa más que hablar mal de todo el mundo. Me parece pésimo que, por ejemplo, Renato Rossini diga que porque Mónica tiene sobrepeso, es como si no tuviera una pierna. Eso es discriminar”, concluyó.