Renato Rossini Jr. se enfrenta a Mónica Torres y la acusa de "traidora" y "cínica": "Has traído muchos problemas"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Renato Rossini Jr. volvió a encender la polémica en ‘La Granja VIP Perú’ tras regresar al reality gracias al beneficio del repechaje. Luego de admitir que sí hubiera tenido un romance con Samahara Lobatón “en otra vida”, el influencer se enfrentó a Mónica Torres, lanzándole potentes calificativos mientras explicaba por qué la nominaba a la placa.

Las palabras del ex de Ale Fuller sorprendieron por completo a los integrantes del Team Reales, quienes también fueron blanco de sus contundentes críticas de cara a la próxima eliminación, luego de la partida de Mark Vito.

“El común denominador de la gente que te rodea”: Renato Rossini Jr. ‘destruye’ a Mónica Torres

Todo ocurrió durante el miércoles de nominación, cuando Renato Rossini Jr. salió al frente para revelar quién era su elegido. Al ser consultado por la conductora Ethel Pozo sobre si su decisión respondía a una táctica, el influencer fue contundente: 'Esta noche nomino a Mónica Torres y no es por estrategia, es por convivencia'.

En esa línea, y ya con la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ frente a frente, el hijo de Renato Rossini no dudó en exponer el pésimo concepto que tiene no solo sobre ella, sino también sobre sus compañeros del ‘Team Reales’. “Primero, quiero destacar que eres una participante muy buena; has traído muchos problemas a la granja. Quiero recordarte que eres el común denominador de la gente que te rodea. En este caso tramposos, mentirosos, traidores, cínicos, doble cara… y la lista continúa. Así que te nomino, Mónica Torres, y no voy a dejar de destacar que eres una gran competidora que trae muchos problemas a la granja”, argumentó, haciendo énfasis en destacar el supuesto papel que estaría jugando Mónica en conflictos dentro del reality.

'Te están adiestrando muy bien': Mónica Torres responde con todo a Renato Rossini Jr.

Personajes de la granja, como Ethel Pozo y Paul Michael, del ‘Team Reales’, no ocultaron su perplejidad ante la dura crítica de Renato Rossini Jr. hacia Mónica Torres. La destacada actriz, sin embargo, optó por responder con ironía al influencer y no caer en sus provocaciones. “Uy, resumió al fin. Pudo ser corto”, manifestó al inicio, desatando las risas de los integrantes de su equipo y de algunos rivales como Samahara Lobatón y Pablo Heredia.

En ese contexto, Mónica no desaprovechó su turno al micrófono para burlarse del modelo, a quien dejó entrever que su postura estaría siendo manipulada por el Team Víboras. “Te están adiestrando muy bien. De verdad, ‘Renatito’. Gracias por nominarme. La verdad es que ya me subestimaron una vez y se fregaron, así que me encanta. Yo también soy una ‘saiyajin’”, sentenció, exponiendo que no teme ir a la placa de eliminación tras sumar su tercera nominación de la noche.