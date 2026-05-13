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Espectáculos

Milett Figueroa confrontará todas las preguntas sobre Marcelo Tinelli tras fin de su relación: "Sin filtros"

La modelo Milett Figueroa está lista para hablar sobre Marcelo Tinelli. El argentino de 66 años confirmó su nueva relación con Rossana Almeyda poco después de su ruptura con la actriz peruana.

Milett Figueroa confirmó que terminó con Marcelo Tinelli a finales de marzo de 2026.
Milett Figueroa confirmó que terminó con Marcelo Tinelli a finales de marzo de 2026. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/YouTube
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Milett Figueroa está lista para hablar sin filtros sobre su separación de Marcelo Tinelli. Aunque durante su mediática relación con el conductor argentino optó por declaraciones neutrales y discretas, esta vez promete responder a todo y contar su versión de los hechos sin filtros.

Tras el anuncio de Tinelli, de 66 años, sobre su nuevo romance con Rossana Almeyda poco después de la ruptura con la modelo peruana —a quien le lleva más de tres décadas de diferencia—, la hija de doña ‘Martita’ se presentará en ‘Amor y Fuego’ decidida a revelar su verdad.

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Milett Figueroa hablará sin filtros sobre Marcelo Tinelli

La presencia de Milett Figueroa en el set de ‘Amor y Fuego’ está programada para este miércoles 13 de mayo, apenas dos días después de la aparición de Christian Cueva en el mismo espacio, lo que incrementa la expectativa en torno al programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

En el avance difundido, la exparticipante de ‘Bailando 2023’ saludó a los conductores y confirmó que hablará sin reservas. “Hola, Rodrigo y Gigi. Hoy estaré en el programa respondiendo todas sus preguntas sin filtros, obviamente la verdad, así que nos vemos ahora”, anunció.

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Marcelo Tinelli olvidó a Milett Figueroa pocas semanas después de su ruptura

En abril de 2026, Milett Figueroa anunció que había decidido poner fin a su relación con Marcelo Tinelli después de más de dos años juntos. La ruptura se produjo a finales de marzo. Poco después, el conductor argentino dejó entrever en 'Amor y Fuego' que la separación había sido de mutuo acuerdo.

En medio de rumores y declaraciones de familiares y figuras del espectáculo argentino sobre la modelo peruana de 33 años, el productor confirmó en mayo su vínculo con la empresaria Rossana Almeyda. “Estoy conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien. Siento que nos hacemos bien. Estamos en el arranque de algo y digo: ‘una linda relación’”, declaró.

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