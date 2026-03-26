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Sociedad

Fiscalía investiga a Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana en La Granja Vip

Tras la controversia, Celine Aguirre ofreció disculpas públicas a través de Instagram, afirmando que sus palabras fueron inapropiadas y asumiendo la responsabilidad de sus acciones.

La actriz pidió disculpas públicas luego de su comentario en vivo.
La actriz pidió disculpas públicas luego de su comentario en vivo. | Composición LR | Difusión

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho), inició una investigación preliminar contra la actriz Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación en agravio de la población afroperuana luego de un supuesto comentario racista durante un segmento del programa La Granja Vip.

Por medio de las redes sociales, la institución dio a conocer su accionar luego de que lo mencionado por Aguirre generara la indignación de los cibernautas. Por su parte, el fiscal provincial Luis Valdivia dispuso que se practique "una pericia psicológica" a la investigada.

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El comentario de Celine Aguirre

El hecho se produjo durante una dinámica de charadas en la que Aguirre, luego de asociar las palabras “Chincha” y “gato”, sostuvo: '¿Dijeron chichana en algún momento? Dijeron gato, porque los negros comen gato, con todo respeto'.

Pese a que la frase fue emitida por la actriz en un tono de broma, la producción del programa de televisión cortó el audio y cambió el encuadre de las cámaras hacia el exterior de la casa. Incluso, la transmisión en vivo por YouTube se suspendió. Sin embargo, el clip se difundió por TikTok y se apreció el momento en el que todos los participantes se quedaron en silencio luego del comentario de la actriz.

Disculpas públicas de Celine Aguirre

Luego de la difusión de los comentarios de Aguirre, la actriz emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde pidió perdón y reconoció que sus palabras fueron “inapropiadas”.

'No fue mi intención ofender ni faltar el respeto (…) Asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto', concluyó en su pronunciamiento.

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