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Vasco Madueño revela cómo se lleva con su padre Guillermo Dávila tras la muerte de su madre: “Nos tenemos el uno para el otro”

Cantante Vasco Madueño reaparece tras la muerte de su madre, Jessica Madueño, y aclaró cómo es hoy su relación con su padre, el artista venezolano Guillermo Dávila

Luego de varios años, Guillermo Dávila decidió aceptar a Vasco Madueño como su hijo. Foto: Composición LR/Instagram.
Luego de varios años, Guillermo Dávila decidió aceptar a Vasco Madueño como su hijo. Foto: Composición LR/Instagram.
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Vasco Madueño y su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, anunciaron que ofrecerán dos conciertos juntos. En ese contexto, el joven peruano reveló cómo es actualmente su relación con él tras el fallecimiento de su madre Jessica Madueño, ocurrido meses atrás.

En conversación con el programa 'América espectáculos', Vasco reconoció que aún afronta la pérdida de su progenitora, quien lo crió y luchó junto con él para que Dávila lo reconociera como su hijo. Sin embargo, decidió agradecer públicamente a su padre por acompañarlo en este difícil momento, lo que demuestra que la relación entre ambos atraviesa uno de sus mejores momentos.

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Vasco le agradece a Guillermo Dávila por no dejarlo tras la muerte de su madre

“Con muchos matices. Si nos ponemos serios, no es fácil (la muerte de su madre). Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro”, expuso Vasco Madueño, de 23 años. Por su parte, Guillermo Dávila añadió: “He tratado de apoyarlo”. Además, ambos no descartaron grabar una canción juntos más adelante.

Si bien en el pasado protagonizaron diferencias públicas durante años, ahora las cosas entre padre e hijo han mejorado notablemente y atraviesan una etapa distinta. Los dos ofrecerán un par de conciertos este 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre.

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Vasco Madueño expone cómo se trata con Guillermo Dávila

Durante la entrevista, Vasco Madueño y Guillermo Dávila mostraron bastante sentido del humor, por lo que no sorprendió que intercambiaran bromas frente a las cámaras. “Todo el mundo dice que tú te pareces a mí”, mencionó el venezolano, recibiendo la negativa de su hijo. Sin embargo, continuó con sus bromas. “Yo no tengo esa barba, yo soy lampiño y tú estás peludo”, expresó, lo que generó las risas entre los presentes.

Además, el cantante también ironizó sobre su papel como padre y dejó en evidencia el nivel de confianza que ha alcanzado con su hijo. “Yo le doy permiso, porque tiene que dormir temprano. Porque es mi hijo”, señaló entre risas. “(Además, te das cuenta de que es muy disciplinado para trabajar) Demasiado, tengo que romperle un poco esa disciplina”, declaró.

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