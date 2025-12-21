Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila se presentó en el programa ‘El valor de la verdad’ para dar su versión sobre la relación con su hijo Vasco Madueño. Allí abordó la historia familiar y los años de conflicto que mantuvo con la madre del joven, Jessica Madueño, quien falleció el 22 de noviembre. Durante más de dos décadas, la progenitora luchó en medios y tribunales para que el cantante reconociera legalmente a Vasco, situación que generó atención mediática nacional e internacional.

El artista explicó que la confirmación de paternidad se dio tras una prueba de ADN, cerrando un capítulo que marcó la vida emocional de todos los involucrados. Dávila destacó que nunca fue sencillo afrontar el tema debido a su estilo de vida y las circunstancias personales en ese momento.

¿Cómo tomó Guillermo el nacimiento de Vasco?

En el programa, Guillermo relató que el nacimiento de Vasco fue complicado de procesar para él pero enfatizó que no lo negó. “Ni siquiera lo negué… por una cámara me dicen ‘blablabala’, cualquier apreciación que tenía el corresponsal, el periodista decía ‘nono, de qué me habla’… realmente yo no estaba claro de que me estaban preguntando”, detalló.

El cantante reconoció que parte del distanciamiento con su hijo se debió a la presión de los medios 'amarillistas'. “Se me complicaba más la situación con respecto a mi entorno, amistades que preguntaban ‘qué está pasando’. Me negaba a aceptar algo que estaba sucediendo y no lo podía relacionar conmigo, porque siempre fui muy cuidadoso con este tipo de situaciones”, añadió.

Guillermo Dávila reflexiona sobre su pasado

Dávila también mencionó experiencias previas antes del nacimiento de Vasco Madueño. El artista recordó un caso con una antigua pareja, cuya hija hoy mantiene una relación cercana con él.

“Mi hija es mi amiga del alma, ella vive en Alemania”, aseguró, subrayando que esto le enseñó a manejar sus emociones y decisiones con responsabilidad.