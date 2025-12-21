HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

El cantante venezolano Guillermo Dávila ofreció detalles sobre su relación con Vasco Madueño, explicando las razones que lo llevaron a distanciarse.

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”
Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila se presentó en el programa ‘El valor de la verdad’ para dar su versión sobre la relación con su hijo Vasco Madueño. Allí abordó la historia familiar y los años de conflicto que mantuvo con la madre del joven, Jessica Madueño, quien falleció el 22 de noviembre. Durante más de dos décadas, la progenitora luchó en medios y tribunales para que el cantante reconociera legalmente a Vasco, situación que generó atención mediática nacional e internacional.

El artista explicó que la confirmación de paternidad se dio tras una prueba de ADN, cerrando un capítulo que marcó la vida emocional de todos los involucrados. Dávila destacó que nunca fue sencillo afrontar el tema debido a su estilo de vida y las circunstancias personales en ese momento.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Quién fue Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

lr.pe

¿Cómo tomó Guillermo el nacimiento de Vasco?

En el programa, Guillermo relató que el nacimiento de Vasco fue complicado de procesar para él pero enfatizó que no lo negó. “Ni siquiera lo negué… por una cámara me dicen ‘blablabala’, cualquier apreciación que tenía el corresponsal, el periodista decía ‘nono, de qué me habla’… realmente yo no estaba claro de que me estaban preguntando”, detalló.

El cantante reconoció que parte del distanciamiento con su hijo se debió a la presión de los medios 'amarillistas'. “Se me complicaba más la situación con respecto a mi entorno, amistades que preguntaban ‘qué está pasando’. Me negaba a aceptar algo que estaba sucediendo y no lo podía relacionar conmigo, porque siempre fui muy cuidadoso con este tipo de situaciones”, añadió.

PUEDES VER: Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

lr.pe

Guillermo Dávila reflexiona sobre su pasado

Dávila también mencionó experiencias previas antes del nacimiento de Vasco Madueño. El artista recordó un caso con una antigua pareja, cuya hija hoy mantiene una relación cercana con él.

“Mi hija es mi amiga del alma, ella vive en Alemania”, aseguró, subrayando que esto le enseñó a manejar sus emociones y decisiones con responsabilidad.

Notas relacionadas
'El valor de la verdad' HOY: Guillermo Dávila revela que manipularon a su hijo Vasco para que este en su contra

'El valor de la verdad' HOY: Guillermo Dávila revela que manipularon a su hijo Vasco para que este en su contra

LEER MÁS
¿Quién fue Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

¿Quién fue Jessica Madueño, madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

LEER MÁS
Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Jaime Bayly gana demanda a Latina sobre marca "El Francotirador": Indecopi cancela el registro a pedido del escritor

Jaime Bayly gana demanda a Latina sobre marca "El Francotirador": Indecopi cancela el registro a pedido del escritor

LEER MÁS
Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: “Gracias por todo”

Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: “Gracias por todo”

LEER MÁS
Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025