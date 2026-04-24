Guillermo Dávila regresa a Perú para compartir momentos con su hijo Vasco Madueño y ofrecer dos conciertos por el Día de la Madre en el Centro de Convenciones Bolívar.

Guillermo Dávila regresa a Perú para compartir momentos con su hijo Vasco Madueño y ofrecer dos conciertos por el Día de la Madre en el Centro de Convenciones Bolívar.

Guillermo Dávila cuenta los días para volver a Perú. El cantante venezolano aprovechará su estadía en nuestro país para compartir más momentos con su hijo Vasco Madueño, meses después de la muerte de su madre Jessica Madueño, y también para reencontrarse con su público peruano, en los dos conciertos que ofrecerá para celebrar el Día de la Madre, los cuales están programados para el viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.

En una reciente entrevista con La República, el cantante Guillermo Dávila habló del momento que compartió junto a Vasco Madueño y sus otros hijos. Asimismo, opinó sobre la decisión del joven peruano de interpretar los grandes éxitos del cantante venezolano de 71 años.

G uillermo Dávila está orgulloso de Vasco Madueño

El último jueves, Vasco Madueño ofreció un gran concierto en Lima, donde interpretó las canciones de su padre, Guillermo Dávila. Al ser consultado sobre esta iniciativa, el artista venezolano de 'Sin pensarlo dos veces' aseguró que no le molesta que su hijo cante sus éxitos. Todo lo contrario, está orgulloso de él y de sus pequeños logros.

“Es genial. Para mí es honor que él lo haga porque le gusta mucho la música. Y bueno, va a cantar esas canciones que muchas veces yo las he cantado y más de una vez he sentido un gran compromiso al poder intentar cantar las canciones como en aquella época en que las grabé”, declaró.

Asimismo, Dávila no se animó a darle consejos para que mejore su canto porque asegura que Vasco sabe lo que hace. “Yo le doy consejos, pero para la vida. Y él sabe muy bien de su respiración. Él es un tipo muy talentoso, a quien respeto mucho. Espero que él pueda manejar el tiempo porque por muy conocedor de la materia que seas, tienes que manejar muy bien las cosas, las atmósferas y él va en ese camino porque ha estado bien cerca viendo cómo he intentado y cómo han intentado muchos músicos mayores que él, inclusive peruanos que le han ayudado y le han transmitido su experiencia también”, acotó.

Asimismo, le consultamos si para este reencuentro entre él y su hijo en los dos conciertos que ofrecerá en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre, tiene planeado interpretar un tema nuevo o uno de sus clásicos. Según el artista extranjero, será una canción ya conocida por sus fans.

“Es algo que tenemos que terminar de armar para poder hacer una cosa bien simpática. Cantaremos algo clásico, de las canciones mías. Él no va a componer una canción para este show, yo no voy a componer una canción para este show y tener que ensayar. ¡No! Vamos a agarrar una de esas que es conocida tanto para él como para mí”, recalcó.

Guillermo Dávila reunió a sus hijos por su cumpleaños

Guillermo Dávila cumplió 71 años el pasado 18 de marzo y los medios aseguraron que fue una sorpresa que tres de sus cuatro hijos se unieran en una videollamada. Sin embargo, en esta entrevista, el artista venezolano aclara que fue él quien le pidió a sus hijos, Daniela, Guillermo y Vasco, que se unan a la conversación grupal. La que no se sumó fue María Elena, quien lleva más de ocho años distanciada del músico a raíz del escándalo de paternidad con la difunta Jessica Madueño.

“No, no me sorprendieron. Yo simplemente dije: ‘Me quiero dar un regalo’. Y hablé con ellos tres porque había una no podía hablar. No se dio el momento. Pero está bien, la pasé muy bien. Aunque todos estaban muy calladitos. Yo era el que hablaba como un perdido”, dijo entre risas.

Finalmente, Guillermo Dávila respondió a la pregunta si le gustaría llevar a Vasco Madueño a Estados Unidos para que conozca a la familia del venezolano y también para que salga del Perú. “Sí, también, ¿cómo no? Y a mi hijo también llevarlo y traerlo para diferentes sitios. Él es músico también y es un músico profesional”, concluyó.



