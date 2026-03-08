Vasco Madueño reapareció públicamente para hablar sobre el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, a causa del cáncer y cómo afronta esta dura etapa en solitario. El joven cantante también dio detalles de lo que sintió su progenitora al verlo reconciliado con su padre, Guillermo Dávila, famoso cantante venezolano, luego de años de ardua lucha para que sea reconocido.

Justamente, Vasco se presentó en el programa de entrevistas de la comunicadora Milagros Leiva, 'Vida y milagros'. Allí rompió en llanto al señalar que su madre se sintió aliviada y feliz al verlo junto a su padre y manteniendo una buena relación. “Ella se fue a los meses (falleció) y siento que se fue en paz”, reveló el talento nacional.

Vasco revela que reconciliarse con Guillermo Dávila fue el “mayor regalo” para su madre

Cabe recordar que Vasco y Jessica Madueño lucharon durante muchos años para que Guillermo Dávila lo reconociera legalmente como su hijo. Sin embargo, en un inicio, el joven peruano no quería volver a ver al cantante venezolano ni usar su apellido. Con el paso del tiempo, la situación cambió y padre e hijo lograron reconciliarse, algo que su madre llegó a considerar casi imposible.

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”.

Vasco también contó que él y Guillermo Dávila llegaron a llevarse tan bien que incluso tocaron juntos en un concierto a favor de Jessica Madueño, quien luchaba duramente contra el cáncer. “O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... Entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...”, explicó entre lágrimas.

Vasco hace llorar a Milagros Leiva tras hablar de su madre y Guillermo Dávila

Tras escuchar esas declaraciones, Milagros Leiva comprendió el gran impacto que tuvo la reconciliación entre padre e hijo. “Pero se fue viendo que finalmente se habían conectado”, expresó la periodista, a lo que Vasco contestó: “Sí, y siento que ahí se fue en paz”.

Las declaraciones del joven cantante conmovieron a Leiva, quien empezó a derramar lágrimas en silencio mientras observaba el semblante triste de su entrevistado.