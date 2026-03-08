HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Espectáculos

Vasco Madueño llora al revelar qué sintió su madre tras verlo reconciliado con su padre Guillermo Dávila: “(Ella) se fue en paz”

Las confesiones de Vasco Madueño sobre su fallecida madre, Jessica Madueño, y su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, conmovieron a la entrevistadora Milagros Leiva, quien derramó algunas lágrimas.  

Vasco Madueño concedió una entrevista al programa de Milagros Leiva. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Vasco Madueño concedió una entrevista al programa de Milagros Leiva. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Vasco Madueño reapareció públicamente para hablar sobre el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, a causa del cáncer y cómo afronta esta dura etapa en solitario. El joven cantante también dio detalles de lo que sintió su progenitora al verlo reconciliado con su padre, Guillermo Dávila, famoso cantante venezolano, luego de años de ardua lucha para que sea reconocido.

Justamente, Vasco se presentó en el programa de entrevistas de la comunicadora Milagros Leiva, 'Vida y milagros'. Allí rompió en llanto al señalar que su madre se sintió aliviada y feliz al verlo junto a su padre y manteniendo una buena relación. “Ella se fue a los meses (falleció) y siento que se fue en paz”, reveló el talento nacional.

PUEDES VER: Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño: “No lo podía relacionar conmigo”

lr.pe

Vasco revela que reconciliarse con Guillermo Dávila fue el “mayor regalo” para su madre

Cabe recordar que Vasco y Jessica Madueño lucharon durante muchos años para que Guillermo Dávila lo reconociera legalmente como su hijo. Sin embargo, en un inicio, el joven peruano no quería volver a ver al cantante venezolano ni usar su apellido. Con el paso del tiempo, la situación cambió y padre e hijo lograron reconciliarse, algo que su madre llegó a considerar casi imposible.

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”.

Vasco también contó que él y Guillermo Dávila llegaron a llevarse tan bien que incluso tocaron juntos en un concierto a favor de Jessica Madueño, quien luchaba duramente contra el cáncer.  “O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... Entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...”, explicó entre lágrimas.

PUEDES VER: ¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

lr.pe

Vasco hace llorar a Milagros Leiva tras hablar de su madre y Guillermo Dávila

Tras escuchar esas declaraciones, Milagros Leiva comprendió el gran impacto que tuvo la reconciliación entre padre e hijo. “Pero se fue viendo que finalmente se habían conectado”, expresó la periodista, a lo que Vasco contestó: “Sí, y siento que ahí se fue en paz”.

Las declaraciones del joven cantante conmovieron a Leiva, quien empezó a derramar lágrimas en silencio mientras observaba el semblante triste de su entrevistado.

Notas relacionadas
Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño: “No lo podía relacionar conmigo”

LEER MÁS
¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, y de qué falleció?

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que Vasco Madueño lo encaró en su primera conversación por llamarlo ‘accidente’

Guillermo Dávila confiesa que Vasco Madueño lo encaró en su primera conversación por llamarlo ‘accidente’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

LEER MÁS
César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

LEER MÁS
Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vasco Madueño llora al revelar qué sintió su madre tras verlo reconciliado con su padre Guillermo Dávila: “(Ella) se fue en paz”

Trump advierte que el nuevo líder iraní no "durará" sin su aprobación, pero Teherán reafirma su soberanía

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Espectáculos

Natalia Málaga hace sorpresiva revelación sobre la gran relación que mantiene con Eva Ayllón: "Si subimos lo que grabamos, nos casan"

Magaly Medina cuestiona "reality" de Samahara Lobatón y Youna en TikTok y recuerda su polémica ruptura: "Se acusaron de las cosas más atroces"

Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025