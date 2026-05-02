Pati Lorena protagonizó uno de los momentos más emotivos en 'La granja VIP Perú' al quebrarse en vivo mientras hablaba sobre la difícil situación sentimental que atraviesa Diego Chávarri con su novia, Thalia Bentin. La exproductora de televisión confesó que se siente emocionalmente afectada por ver sufrir a su compañero dentro del reality.

La integrante del reality confesó que la pareja del exfutbolista le envió un mensaje para entregárselo dentro del programa, pero no pudo hacerlo debido a las reglas del formato, que impiden compartir información del exterior. “Me esta afectando realmente.. yo lo quiero mucho a él y verlo llorar... yo sé que se equivocó”, confesó.

Pati Lorena recibe ayuda psicológica tras confesar sentirse “afectada” por la situación de Chávarri y su novia

Durante el reciente programa, la exproductora de televisión explicó que mantiene un fuerte cariño por el popular 'Diablito' y que le resulta difícil verlo afectado tras la polémica generada por su conversación con Gabriela Herrera. “Yo a Diego le tengo mucho cariño y me es difícil verlo llorar. Lo conozco hace años y lo que hice fue aconsejarlo incluso antes de irme del programa”, comentó.

La integrante del reality, de 59 años, también contó que la novia de su compañero está afectada por todo lo sucedido. “Yo sé que su novia está molesta con él, está muy triste, dolida. Ella me mandó un mensaje para él y yo no se lo he podido dar... y me duele”, manifestó.

Ante el impacto emocional de sus declaraciones, Ethel Pozo intervino y le recordó que ningún participante puede recibir información externa mientras continúe en competencia. “Te pido por favor, Pati, que no digas una sola palabra de lo que estamos hablando. Este es el juego”, señaló la conductora.

Panamericana Televisión informó que la exproductora Lorena recibiría apoyo profesional para manejar la carga emocional del momento. La conductora le comunicó que la psicóloga del reality estaba disponible para conversar con ella y ayudarla también en medio del conflicto que atraviesa su compañero con su novia.