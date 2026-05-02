HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     
Espectáculos

Pati Lorena rompe en llanto tras ser impedida de revelar mensaje de la novia de Diego Chávarri en 'La granja VIP Perú': "Me está afectando"

La exproductora se mostró conmovida al contar que la pareja de Diego Chávarri le pidió entregar un mensaje dentro del programa, pero las reglas del reality no se lo permite.

Pati Lorena reveló que tiene mensaje de la novia de Diego Chávarri. Foto: composición LR/Panamericana TV
Pati Lorena reveló que tiene mensaje de la novia de Diego Chávarri. Foto: composición LR/Panamericana TV
Compartir

Pati Lorena protagonizó uno de los momentos más emotivos en 'La granja VIP Perú' al quebrarse en vivo mientras hablaba sobre la difícil situación sentimental que atraviesa Diego Chávarri con su novia, Thalia Bentin. La exproductora de televisión confesó que se siente emocionalmente afectada por ver sufrir a su compañero dentro del reality.

La integrante del reality confesó que la pareja del exfutbolista le envió un mensaje para entregárselo dentro del programa, pero no pudo hacerlo debido a las reglas del formato, que impiden compartir información del exterior. “Me esta afectando realmente.. yo lo quiero mucho a él y verlo llorar... yo sé que se equivocó”, confesó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón arremete contra ‘Cri Cri’ tras enviarla a eliminación en ‘La granja VIP Perú’ y hace polémica acusación

lr.pe

Pati Lorena recibe ayuda psicológica tras confesar sentirse “afectada” por la situación de Chávarri y su novia

Durante el reciente programa, la exproductora de televisión explicó que mantiene un fuerte cariño por el popular 'Diablito' y que le resulta difícil verlo afectado tras la polémica generada por su conversación con Gabriela Herrera. “Yo a Diego le tengo mucho cariño y me es difícil verlo llorar. Lo conozco hace años y lo que hice fue aconsejarlo incluso antes de irme del programa”, comentó.

La integrante del reality, de 59 años, también contó que la novia de su compañero está afectada por todo lo sucedido. “Yo sé que su novia está molesta con él, está muy triste, dolida. Ella me mandó un mensaje para él y yo no se lo he podido dar... y me duele”, manifestó.

PUEDES VER: Diego Chávarri ruega entre lágrimas que lo boten de 'La Granja VIP Perú' tras conocer que su novia vio sus coqueteos con Gabriela Herrera

lr.pe

Ante el impacto emocional de sus declaraciones, Ethel Pozo intervino y le recordó que ningún participante puede recibir información externa mientras continúe en competencia. “Te pido por favor, Pati, que no digas una sola palabra de lo que estamos hablando. Este es el juego”, señaló la conductora.

Panamericana Televisión informó que la exproductora Lorena recibiría apoyo profesional para manejar la carga emocional del momento. La conductora le comunicó que la psicóloga del reality estaba disponible para conversar con ella y ayudarla también en medio del conflicto que atraviesa su compañero con su novia.

Notas relacionadas
Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

LEER MÁS
Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

LEER MÁS
Diego Chávarri ruega entre lágrimas que lo boten de 'La Granja VIP Perú' tras conocer que su novia vio sus coqueteos con Gabriela Herrera

Diego Chávarri ruega entre lágrimas que lo boten de 'La Granja VIP Perú' tras conocer que su novia vio sus coqueteos con Gabriela Herrera

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Impactante! Peruana Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo soy’, enamora con su voz en reality argentino ‘Es mi sueño’ y clasifica a siguiente nivel

¡Impactante! Peruana Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo soy’, enamora con su voz en reality argentino ‘Es mi sueño’ y clasifica a siguiente nivel

LEER MÁS
Magaly Medina revela el costoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños y cómo lo celebran fuera del Perú

Magaly Medina revela el costoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños y cómo lo celebran fuera del Perú

LEER MÁS
'Hijo' de Pompinchú conmueve al despedirse de cómico ambulante fallecido con desgarrador mensaje: "Nunca había sufrido tanto"

'Hijo' de Pompinchú conmueve al despedirse de cómico ambulante fallecido con desgarrador mensaje: "Nunca había sufrido tanto"

LEER MÁS
Reportero de América TV enfurece en vivo durante la transmisión del Mundialito de El Porvenir: “Dame pase por la **”

Reportero de América TV enfurece en vivo durante la transmisión del Mundialito de El Porvenir: “Dame pase por la **”

LEER MÁS
Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y explica la razón: “Soy feliz así”

Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y explica la razón: “Soy feliz así”

LEER MÁS
Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025