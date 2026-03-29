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Espectáculos

Pati Lorena revela que fue diagnosticada con Alzheimer y Renato Rossini Jr. rompe en llanto en 'La Granja VIP': "Mi papá tiene Parkinson"

Renato Rossini Jr. se quebró al escuchar a Pati Lorena en 'La Granja VIP'. El modelo recordó el caso de su padre, el actor Renato Rossini, quien padece otra enfermedad neurodegenerativa incurable.

Renato Rossini Jr. es hijo del actor Renato Rossini, quien reveló en 2025 su enfermedad. Foto: composición LR/Panamericana TV
Renato Rossini Jr. es hijo del actor Renato Rossini, quien reveló en 2025 su enfermedad. Foto: composición LR/Panamericana TV | Foto: composición LR/Panamericana TV

Un momento de profunda emoción se vivió en 'La Granja VIP' cuando Pati Lorena reveló que padece de Alzheimer. Al escuchar a su compañera, Renato Rossini Jr. no pudo evitar quebrarse. El modelo se sintió especialmente conmovido por el caso, pues le recordó al de su padre, quien fue diagnosticado con Parkinson.

La confesión de la exproductora de Gisela y la sensibilidad del influencer generaron inmediatas reacciones en redes sociales, donde los usuarios les dejaron a ambos mensajes de apoyo en medio de las batallas personales que enfrentan.

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Pari Lorena comparte que tiene Alzheimer

Todo sucedió en un reto de 'La Granja VIP' en el que Pati Lorena, con el apoyo de Renato Rossini Jr., logró salvarse de ser nominada de cara a la segunda eliminación del reality de Panamericana TV.

Luego de recibir un abrazo y agradecerle al modelo, a quien llamó de cariño “hijo”, la tiktoker compartió de manera distendida la enfermedad neurodegenerativa que padece y explicó cómo los ejercicios que el médico le recomendó como parte de su tratamiento le dieron un plus en este enfrentamiento. “Tengo diagnosticado Alzheimer en grado 1 y esos son los ejercicios que el neurólogo me manda a hacer. Por vieja y olvidadiza, gané”, manifestó entre risas.

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Renato Rossini Jr. rompe en llanto y recuerda la enfermedad de su padre

A pesar de que Pati Lorena habló de su diagnóstico con tranquilidad, Renato Rossini Jr. no pudo evitar quebrarse apenas conoció la situación de su compañera. Su profunda reacción llevó a la tiktoker a consolarlo y al conductor Yaco Eskenazi a preguntarle por qué estaba tan emocionado. Fue en ese momento cuando el influencer recordó el caso de su padre, Renato Rossini, quien compartió durante su participación en 'El Valor de la Verdad' en abril de 2025 que había sido diagnosticado con Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa incurable.

“Es que yo no sabía que Pati tiene Alzheimer y me toca porque las enfermedades neurodegenerativas… No sé si es coincidencia, pero mi papá tiene Parkinson”, declaró, ahogado en llanto. Ante su respuesta, Pati Lorena lo confortó aún más y, abrazándolo, le dijo: “No pasa nada, todo es tratable, no llores. (Él) va a estar bien, te lo prometo”.

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