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Samahara Lobatón arremete contra ‘Cri Cri’ tras enviarla a eliminación en ‘La granja VIP Perú’ y hace polémica acusación

A pesar de la súplica de Diego Chávarry para ser elegido, 'Cri Cri' decidió mandar a la placa de eliminación a la hija de Melissa Klug, quien enfrenta su posible salida del reality.

Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', generó controversia al nominar a Samahara Lobatón. Fotos: captura/Panamericana TV
Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', generó controversia al nominar a Samahara Lobatón. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV
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El viernes 1 de mayo se vivió una competencia entre los nominados de ‘La granja VIP Perú’. Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, ganó el juego en medio de la polémica y logró salvarse. Además, tuvo la oportunidad de ‘traicionar’ a otro competidor y mandarlo a la placa de eliminación. Después de varios segundos de suspenso, el primo de Jefferson Farfán eligió a Samahara Lobatón.

A pesar de que Diego Chávarry le imploró para que lo mande a él a la placa de eliminación porque desea irse de ‘La granja VIP’ para solucionar sus problemas con su novia Thalía Bentin, ‘Cri Cri’ optó por elegir a la hija de Melissa Klug, quien podría ser eliminada este sábado 2 de mayo.

PUEDES VER: Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

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'Cri Cri' traiciona a Samahara Lobatón 

Tras ganar a Mark Vito y Renato Rossini Jr., Cristian Martínez logró salvarse de la eliminación y tuvo la responsabilidad de mandar a uno de sus compañeros de 'La granja VIP Perú' a la temida placa. Finalmente, eligió a Samahara Lobatón, quien heredó los votos que el primo de Farfán acumuló hasta esa noche. Como era de esperar, la influencer no se quedó callada.

“No es nada nuevo para mí. Sé que ‘Cri Cri’ tiene un fetiche, no sé qué cosa tiene conmigo, se la va pegando siete semanas a mi lado, que te nomino, que no te nomino. Pasó un incidente en la cocina, luego en el baño, entonces yo no sé si esto es amor o es odio, pero él algo conmigo lo tiene”, manifestó Lobatón, quien días atrás dio a entender que el salsero habría intentado sobrepasarse con ella.

Una de las más sorprendidas fue Samahara Lobatón, por lo que le dio a 'Cri Cri' su derecho a réplica. “Solo puedo decir que hay un 24/7. Ahí se ve todo. No tengo que explicar nada”, comentó Martínez Guadalupe. “Exactamente. Hay un 24/7”, añadió la influencer.

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