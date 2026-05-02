➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 2 de mayo, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Este sábado 2 de mayo, descubre las predicciones del horóscopo del tarotista peruano Jhan Sandoval para los doce signos del zodiaco. Conoce lo que los astros tienen preparado para ti
Compartir

¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 2 de mayo? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del sábado 2 de mayo?

  • Aries: Surgen cambios inesperados, posiblemente una amistad te invite a salir y pases un excelente momento visitando lugares que no conocías. Necesitas soltar tus responsabilidades y relajarte.
  • Tauro: Te has sentido muy lastimado por esa última experiencia amorosa, pero ahora la vida pondrá frente a ti una nueva oportunidad. Esta vez todo será auténtico y real, no lo evita y déjate llevar.
  • Géminis: Una persona que se ha visto afectada por algunos de tus comentarios se siente muy resentida y espera tus disculpas. De no hacerlo se alejará completamente. Toma conciencia y búscala.
  • Cáncer: Tu economía ha mejorado y es posible que un familiar te solicite apoyo. Le brindarás ayuda, pero trata de medirte, cuida tu dinero. En el amor, si no cedes esa persona se mantendrá distante.
  • Leo: Podrías ser inflexible en tus ideas, esto te podría llevar a ser intolerante con cualquier punto de vista distinto al tuyo. Evita esta postura o de lo contrario alejarás familiares y personas muy queridas.
  • Virgo: Una persona que desea recuperar contacto contigo se volverá a acercar, pero sigues muy lastimado por todo lo que han vivido. No es el momento para conciliar. Mantén distancia y espera.
  • Libra: Has estado discutiendo por cosas sin importancia y la persona que amas se alejaría de ti si mantienes este comportamiento. Busca el equilibrio, recupera la calma y evitarás peleas o distanciamientos
  • Escorpio: Esa persona no se siente cómoda con esa aparente inconstancia que ha notado en ti. Hoy te hará preguntas claras y debes de responder con sinceridad. Si no deseas algo es mejor decirlo.
  • Sagitario: Quieres hablar con una persona que sientes se está equivocando con sus puntos de vista. Sabes que eres muy directo y puedes lastimar sin querer. Necesitas pensar y escoger bien tus palabras.
  • Capricornio: Pelearte con esa persona te ha dejado herido y es posible que quieras seguir diciendo cosas que pueden generar más tensión. No lo hagas, evita peleas y espera a que todo pase.
  • Acuario: Quieres terminar con tu relación por las constantes diferencias que has tenido con tu pareja, pero notarás un cambio en su comportamiento que te hará recapacitar y darle otra oportunidad
  • Piscis: Tienes deseos de conocer más a esa persona que no está lista para iniciar una relación. Aún sigue sanando heridas de un vínculo anterior y forzar algo solo la alejaría de ti. Espera y no presiones
Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025