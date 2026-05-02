➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 2 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo del sábado 2 de mayo?
- Aries: Surgen cambios inesperados, posiblemente una amistad te invite a salir y pases un excelente momento visitando lugares que no conocías. Necesitas soltar tus responsabilidades y relajarte.
- Tauro: Te has sentido muy lastimado por esa última experiencia amorosa, pero ahora la vida pondrá frente a ti una nueva oportunidad. Esta vez todo será auténtico y real, no lo evita y déjate llevar.
- Géminis: Una persona que se ha visto afectada por algunos de tus comentarios se siente muy resentida y espera tus disculpas. De no hacerlo se alejará completamente. Toma conciencia y búscala.
- Cáncer: Tu economía ha mejorado y es posible que un familiar te solicite apoyo. Le brindarás ayuda, pero trata de medirte, cuida tu dinero. En el amor, si no cedes esa persona se mantendrá distante.
- Leo: Podrías ser inflexible en tus ideas, esto te podría llevar a ser intolerante con cualquier punto de vista distinto al tuyo. Evita esta postura o de lo contrario alejarás familiares y personas muy queridas.
- Virgo: Una persona que desea recuperar contacto contigo se volverá a acercar, pero sigues muy lastimado por todo lo que han vivido. No es el momento para conciliar. Mantén distancia y espera.
- Libra: Has estado discutiendo por cosas sin importancia y la persona que amas se alejaría de ti si mantienes este comportamiento. Busca el equilibrio, recupera la calma y evitarás peleas o distanciamientos
- Escorpio: Esa persona no se siente cómoda con esa aparente inconstancia que ha notado en ti. Hoy te hará preguntas claras y debes de responder con sinceridad. Si no deseas algo es mejor decirlo.
- Sagitario: Quieres hablar con una persona que sientes se está equivocando con sus puntos de vista. Sabes que eres muy directo y puedes lastimar sin querer. Necesitas pensar y escoger bien tus palabras.
- Capricornio: Pelearte con esa persona te ha dejado herido y es posible que quieras seguir diciendo cosas que pueden generar más tensión. No lo hagas, evita peleas y espera a que todo pase.
- Acuario: Quieres terminar con tu relación por las constantes diferencias que has tenido con tu pareja, pero notarás un cambio en su comportamiento que te hará recapacitar y darle otra oportunidad
- Piscis: Tienes deseos de conocer más a esa persona que no está lista para iniciar una relación. Aún sigue sanando heridas de un vínculo anterior y forzar algo solo la alejaría de ti. Espera y no presiones