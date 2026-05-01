El mundo del espectáculo peruano atraviesa un momento de profundo pesar tras la partida de Alfonso Mendoza, conocido cariñosamente como 'Pompinchú'. El recordado cómico ambulante falleció este 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, luego de permanecer varios días en UCI, luchando contra una severa fibrosis pulmonar y complicaciones renales.

Entre los mensajes más conmovedores destaca el de Jeffrey Ponci, amigo cercano y considerado como un 'hijo' para el artista, quien utilizó sus redes sociales para expresar el profundo dolor que le deja su partida. Con palabras cargadas de emoción, recordó los momentos compartidos y el vínculo que los unía, y confesó que nunca había experimentado un sufrimiento tan intenso por la pérdida de un amigo.

Pompinchú falleció el viernes 1 de mayo.

'Hijo' de Pompinchú se despide con sentido mensaje

El mensaje de despedida de Jeffrey Ponci ha sido uno de los más emotivos tras la partida del querido cómico ambulante. A través de su cuenta de Facebook, recordó cómo la relación con Pompinchú trascendió lo laboral para convertirse en un lazo casi familiar. “Pasar de ser compañeros de trabajo a compartir el Día del Padre, celebrar nuestros cumpleaños, Navidades y Años Nuevos… te doy las gracias por todo”, escribió, destacando los momentos que consolidaron una amistad profunda y sincera.

Asimismo, el joven también resaltó el apoyo que recibió del humorista en momentos difíciles, al valorar sus consejos y compañía. “Gracias porque, a pesar de no ser perfecto, siempre me aconsejaste para mi bien. Mientras yo pasé por problemas personales, me refugié en grabar contigo y sin querer queriendo se fortaleció nuestra amistad”, expresó con nostalgia.

En otro pasaje de su mensaje, Ponci confesó que incluso le generaba alegría que muchas personas lo asociaran con Pompinchú por su parecido físico y gestos. “Me alegraba saber que me relacionaran contigo, pensando que eras mi papá. Y si bien tenías la edad de mi papá —quien también falleció hace poco—, en ti veía a un amigo”, escribió, dejando en evidencia la cercanía y el cariño que los unía.

“Te voy a extrañar como no tienes idea”: palabras finales para 'Pompinchú'

En la parte final de su despedida, Jeffrey Ponci dejó ver el profundo dolor que le provocó la partida de Pompinchú, al recordar las últimas veces que lo visitó en el hospital. Con sinceridad, confesó que nunca quiso asumir que el desenlace podía ser fatal, por lo que siempre optó por darle ánimos en lugar de decirle adiós.

“Te voy a extrañar como no tienes idea, hermano. Siempre que iba al hospital te despedías de mí, pero mi frialdad de pensar que ibas a salir hacía que te diga: ‘tienes que ser positivo, motívate con tus nietos, tienes que salir de esta’… lo decía porque no me quería despedir de ti”, expresó con evidente pesar.

El joven también reveló el arrepentimiento que sintió al enterarse de que Pompinchú había sido entubado e ingresado a UCI, pues temió no haber tenido la oportunidad de darle un último adiós consciente. Sin embargo, encontró algo de consuelo al poder verlo días después, aunque ya se encontraba sedado.

“Cuando me enteré que estabas en UCI me dolió no haberme despedido, pero gracias a Dios hace unos días ingresé… me despedí de ti y sentí que me escuchaste, hermano”, escribió, en un mensaje que ha conmovido profundamente a quienes siguen recordando con cariño al entrañable artista.