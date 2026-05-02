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Política

Delia Espinoza sobre marchas violentas en el JNE: "No existe 'golpe de estado democrático', va en contra de la legalidad electoral"

Espinoza advierte sobre las amenazas hacia Roberto Burneo y señala que no hay justificación para un "golpe de estado democrático".

Exfiscal de la Nación rechaza llamado a 'golpe' por parte de manifestantes a favor de narrativa de fraude.
Exfiscal de la Nación rechaza llamado a 'golpe' por parte de manifestantes a favor de narrativa de fraude.
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La decana del Colegio de Abogados, Delia Espinoza, se pronunció en Pulso Informativo acerca de las recientes convocatorias a protestas violentas frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas movilizaciones, impulsadas principalmente desde sectores que desconocen los resultados oficiales, se han caracterizado por tener voceros que amenazan e insultan a Roberto Burneo, presidente del JNE, y a otros representantes electorales. En ese contexto, Delia Espinoza cuestionó con firmeza la narrativa que busca legitimar estas acciones bajo argumentos de defensa democrática.

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“Estos señores no están respetando ya el pronunciamiento del tribunal electoral máximo que es el Jurado Nacional de Elecciones, ya descartó elecciones complementarias, no se han acreditado nulidades o fraudes. Por lo tanto, lo que hacen es preocupante y lamentable. Debemos criticar con energía que ellos estén yendo contra valores democráticos. No existe el término o la expresión ‘golpe de estado democrático’ porque el golpe de estado va contra la democracia, va en contra de esos valores que deben primar: pacificación, armonía, tolerancia y respeto en este caso a la legalidad electoral ya que estamos en proceso”, señaló.

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Asimismo, se refirió a discursos que piden una intervención de las Fuerzas Armadas y un ‘golpe de Estado’ para anular las elecciones y que se realice la segunda vuelta con normalidad. Ante esto, hizo un llamado a dejar de generar desorden e inestabilidad y a respetar las decisiones que ya se tomaron. Cabe señalar que el JNE comunicó días atrás que no se realizarán elecciones complementarias en Lima.

“Los militares o Fuerzas Armadas no son deliberantes en un proceso electoral y ellos al decir o afirmar este tipo de arremetidas, intromisiones en un proceso electoral bajo el nombre o ropaje falso de querer recuperar la democracia no es un escenario que le traiga bien a la población. Nadie puede estar proponiendo o fomentando desorden contra la institucionalidad que representan los órganos electorales. Desde el Colegio de Abogados vamos ser enérgicos en exigir respetuosamente y pacíficamente pero con firmeza que respeten la normativa constitucional, legal y electoral”, agregó.

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JNE condena amenazas frente a casa de Roberto Burneo realizadas por manifestantes a favor de narrativa del fraude

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó los actos de violencia y las amenazas ocurridas frente a la vivienda de su presidente, Roberto Burneo, el pasado 30 de abril. Según informó la institución, estos hechos fueron protagonizados por un grupo de manifestantes que sostiene la versión de un presunto fraude electoral. “El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni amenazas.

Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, indicaron en un pronunciamiento.

La movilización no se limitó al domicilio de Burneo, sino que también se extendió hasta la sede del JNE. Ante ello, efectivos policiales fueron desplegados en los distritos de Jesús María y San Isidro con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en ambas zonas. Durante la protesta, los participantes exigieron la convocatoria de elecciones complementarias, a pesar de que el organismo electoral ya había descartado esa posibilidad tras un proceso de evaluación interna.

En su comunicado, el JNE enfatizó que sus decisiones se adoptan con autonomía e independencia, en estricto cumplimiento de la Constitución y el marco legal vigente. Del mismo modo, señaló que tanto las resoluciones ya emitidas como las que se encuentren en trámite responden a sus competencias y se sustentan en el respeto absoluto al ordenamiento jurídico.

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