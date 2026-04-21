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Ciencia

China marca un hito histórico con el rascacielos horizontal más alto del mundo a 250 metros de altura: pesa como la Torre Eiffel

Esta impresionante estructura china mide como tres canchas de fútbol y alberga 1.400 apartamentos, oficinas y un hotel de lujo.

The Crystal es un asombroso rascacielos de acero suspendido, ubicado en el distrito chino de Yunzhong, de 350 metros de longitud.
The Crystal es un asombroso rascacielos de acero suspendido, ubicado en el distrito chino de Yunzhong, de 350 metros de longitud. | Ilustración con IA/ChatGPT/Safdie Architects

En China, se inauguró The Crystal, el rascacielos horizontal más alto del mundo. Esta estructura, que alberga el complejo Raffles City Chongqing, atraviesa cuatro torres a una altitud de 250 metros y redefine la arquitectura contemporánea mediante un diseño de 305 metros de longitud, similar a tres canchas de fútbol. La compañía CapitaLand lideró este ambicioso proyecto de urbanización vertical, el cual requirió una inversión total de 4.800 millones de dólares para su ejecución en esta metrópoli.

El arquitecto a cargo, artífice de obras emblemáticas como el Marina Bay Sands, proyectó esta pieza clave para la revitalización del suroeste asiático. El puente funciona como un centro de servicios y recreación que integra múltiples áreas urbanas bajo una visión innovadora, además de conectar "diferentes partes de la ciudad de manera espectacular", como lo aseguró el experto. Así se consolida un hito histórico en la construcción moderna.

The Crystal es un asombroso coloso ubicado en el distrito de Yunzhong. Foto: Safdie Architects

The Crystal es un asombroso coloso ubicado en el distrito de Yunzhong. Foto: Safdie Architects

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¿Cómo es el famoso rascacielos horizontal de China que desafía a la arquitectura del mundo?

The Crystal es un asombroso coloso de acero suspendido, ubicado en el distrito de Yunzhong, y pesa 12.000 toneladas, cifra idéntica a la masa de la Torre Eiffel. La firma CapitaLand lideró la ejecución de este ícono y logró así el puente aéreo más alto y complejo del planeta.

El rascacielos horizontal chino es como un puente estratégico entre torres residenciales y comerciales. Foto: Safdie Architects

El rascacielos horizontal chino es como un puente estratégico entre torres residenciales y comerciales. Foto: Safdie Architects

La mente detrás de este hito es el arquitecto Moshe Safdie, líder de Safdie Architects, quien empleó sistemas hidráulicos avanzados para elevar los segmentos del túnel cristalino. Según indica The Business Times, la edificación demandó varios años de trabajo técnico hasta consolidarse como un referente de la ingeniería contemporánea.

El arquitecto a cargo del rascacielos horizontal es Moshe Safdie, líder de Safdie Architects. Foto: Safdie Architects

El arquitecto a cargo del rascacielos horizontal es Moshe Safdie, líder de Safdie Architects. Foto: Safdie Architects

Sobre el concepto, el autor describió su trabajo como una "estructura sin precedentes" y enfatizó que su propuesta redefine la conectividad en las metrópolis modernas al crear un entorno público en las alturas. "Este es un nuevo tipo de puente que no solo conecta edificios, sino que ofrece una experiencia única de estar suspendido en el aire", dijo el artífice israelí-canadiense.

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¿Para qué fue construido The Crystal en China?

El complejo Raffles City Chongqing integra este rascacielos horizontal como un puente estratégico entre torres residenciales y comerciales. Su estructura alberga 1.400 apartamentos, oficinas premium, un hotel de lujo y un extenso centro comercial, además de espacios culturales como el museo de National Geographic.

Esa maravilla arquitectónica ofrece áreas de ocio con restaurantes, bares, jardines y piscinas suspendidas bajo vistas panorámicas únicas. El mirador con pisos de cristal destaca entre sus funciones principales, pues brinda una experiencia de vértigo para 3.000 personas en simultáneo. Al conectar directamente con terminales de metro y ferry, el proyecto maximiza la eficiencia del suelo urbano.

El enorme rasacielos horizontal chino alberga un hotel de lujo y un extenso centro comercial. Foto: Safdie Architects

El enorme rasacielos horizontal chino alberga un hotel de lujo y un extenso centro comercial. Foto: Safdie Architects

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¿El enorme rascacielos chino es resistente a sismos?

Los especialistas integraron tecnología de vanguardia para mitigar las vibraciones del terreno, factor crítico debido a la proximidad de Chongqing con diversas fallas geológicas. La firma CapitaLand enfatizó que tanto las torres como el puente elevado cumplen con "estrictos estándares de seguridad sísmica" para proteger la integridad estructural de la obra.

Se invirtió alrededor de 4.800 millones de dólares en la construcción del rasacielos chino. Foto: Safdie Architects

Se invirtió alrededor de 4.800 millones de dólares en la construcción del rasacielos chino. Foto: Safdie Architects

El diseño incorpora un avanzado mecanismo de aislamiento que funciona como amortiguador ante la liberación de energía tectónica. Esa innovación técnica asegura el bienestar de los visitantes mediante una fusión precisa entre estética y funcionalidad operativa.

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