Diego Chávarri protagonizó uno de los momentos más tensos de 'La Granja VIP Perú' luego de que se difundiera en televisión una conversación privada con Gabriela Herrera que generó polémica y puso en aprietos su relación sentimental. Tras lo ocurrido, el exfutbolista decidió dirigirse públicamente a su pareja, Thalía Bentin, para pedirle perdón.

Durante la transmisión en vivo, el popular 'Diablito' reconoció que algunas de sus palabras fueron innecesarias y aprovechó las cámaras para reafirmar sus sentimientos hacia su pareja. “Ella es la mujer de mi vida y la amo con todo mi corazón. Yo la conozco, sé que va a ser muy duro para ella. Me imagino los comentarios que puede estar recibiendo”, expresó en el programa de Panamericana Televisión.

Chávarri reafirma su amor por Thalía Bentin y le pide disculpas tras conversación con Gabriela Herrera

La noche del viernes 1 de mayo estuvo marcada por la tensión en 'La Granja VIP Perú', cuando el exfutbolista tuvo que enfrentar las consecuencias de una conversación privada que se difundió en la transmisión del 24/7. En las imágenes difundidas se mostraba parte de una charla nocturna con Gabriela Herrera, en la que la bailarina le confesaba su atracción.

La exposición del diálogo generó incomodidad dentro y fuera del reality, por lo que el exintegrante de 'Esto es guerra' decidió pronunciarse. “Sobre lo que pude ver, algunas letritas ahí pequeñas, simplemente decir que justamente esa conversación, esas palabras, me parece que fueron innecesarias decirlas, pero todo apuntaba a un mismo fin, que era que simplemente no podía pasar nada más aquí entre nosotros”, manifestó.

“Si alguna de esas palabras afectó a alguien, a Thalía en especial, algún familiar o algo, pedirle la disculpa del caso. Creo que mis sentimientos hacia ella están totalmente clarísimos”, señaló el 'Diablito' y dejó en claro que su relación con su novia sigue siendo importante para él. Además, lamentó el difícil momento que ella atraviesa debido a los comentarios en redes sociales.