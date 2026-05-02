Magaly Medina se encuentra fuera del Perú cumpliendo una agenda personal junto con su esposo, Alfredo Zambrano. Luego de acompañarlo a la graduación de su hija en Estados Unidos, la conductora de televisión viajó a México para continuar con las celebraciones por el cumpleaños del notario, quien este dos de mayo festeja un año más de vida.

La popular 'Urraca' explicó que su salida del país no corresponde a unas vacaciones. Según detalló, decidió acompañar a su esposo en fechas especiales para su familia. Además, la presentadora aseguró que este lunes 4 de mayo retomará en vivo su programa 'Magaly TV, la firme', luego de haber dejado grabadas las últimas ediciones debido a su viaje.

Magaly cuenta cuál fue el regalo para su esposo y cómo celebran en México

En medio del viaje, la figura de ATV sorprendió al revelar que ya le entregó un exclusivo obsequio adelantado a su pareja. Se trata de un abrigo de vicuña y cashmere, prenda que Alfredo Zambrano lució durante la ceremonia de graduación de su hija en Estados Unidos. “Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, comentó la presentadora.

“Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes”, expresó la conductora, quien disfruta de distintas actividades en México. Allí aprovechó la oportunidad para conocer destinos como Jalisco y Guadalajara. La 'Urraca' compartió, a través de su cuenta de Instagram, que celebró junto con Sheyla Rojas, quien reside en ese país, y que ambas pasaron un momento divertido en un karaoke.