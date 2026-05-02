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¡Impactante! Peruana Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo soy’, enamora con su voz en reality argentino ‘Es mi sueño’ y clasifica a siguiente nivel

La cantante peruana Joaquina Carruitero impacta en Argentina con su interpretación de "Sweet Dreams" en el reality 'Es Mi Sueño', logrando avanzar a la siguiente etapa del concurso.


La artista, conocida por su imitación de Adele en 'Yo Soy Perú', se mudó a Buenos Aires para estudiar doblaje y buscar nuevas oportunidades en su carrera musical. Foto: captura/El Trece
La artista, conocida por su imitación de Adele en 'Yo Soy Perú', se mudó a Buenos Aires para estudiar doblaje y buscar nuevas oportunidades en su carrera musical. Foto: captura/El Trece | Foto: captura/El Trece
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La cantante peruana Joaquina Carruitero, quien se hizo conocida al imitar a Adele en 'Yo soy Perú', sorprendió al jurado del reality 'Es mi sueño' y al público argentino con una poderosa interpretación de 'Sweet Dreams', de Eurythmics. La artista, de 23 años, logró clasificar a la siguiente etapa del reality conducido por Guido Kaczka.

“Soy peruana, pero vivo acá hace dos años. Me siento feliz viviendo acá. Adaptarme fue un trámite porque tenía que acostumbrarme a una nueva ciudad y a nuevos estudios porque vine a estudiar doblaje”, comentó Joaquina Carruitero, quien decidió mudarse a Buenos Aires para estudiar doblaje y, a la vez, buscar nuevas oportunidades artísticas.

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Joaquina Carruitero impacta al jurado de 'Es mi sueño'

Joaquina Carruitero, quien además ha participado en programas como 'La voz Perú' y 'El retador' en México, busca conquistar tierras argentinas, por lo que se presentó en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires para demostrar su talento en 'Es mi sueño'.

Con una gran interpretación de 'Sweet Dreams', la Adele peruana logró que las cuatro palancas del jurado se iluminaran en verde y así consiguió su pase al palco principal del programa. “Hace mucho tiempo no escuchaba una voz semejante como la tuya y no tengo nada para decir, salvo que cuando te soltás lográs eso increíble”, comentó Joaquín Levinton. “Te mandaste con todo al final y nos sorprendiste; todo lo hiciste bien”, añadió Jimena Barón.

En tanto, el músico La Mona Jiménez aplaudió la interpretación de la peruana: “Fue espectacular, tenés una simpatía brillante y brillaste cantando. Nos caímos de nalgas”, dijo. “Para mí fue perfecto. Administraste muy bien la interpretación, sos profesional en lo que hacés y para la próxima etapa te pido que lo repitas”, concluyó Abel Pintos.

“Brillaste en Perú, la hiciste también en México y ahora en Argentina. Vamos niña, no dejes de brillar nunca… eres lo máximo”, “Un placer ver cantando a Joaquina, en cualquier país, es ganadora absoluta”, “Preciosa voz, orgullosos de nuestra compatriota, felicitaciones” y “Nuevamente nos hizo vibrar con su hermosa y grandiosa presencia, brillando solo como Joaquina lo sabe hacer, cada fibra de nuestros cuerpos se estremecen en cada nota que nos regala con tanta pasión. ¡Gracias Reina!” fueron algunos de los comentarios en redes.

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