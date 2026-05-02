Partido Barcelona vs Osasuna EN VIVO HOY en el Estadio El Sadar por la fecha 34 de LaLiga de España 2026 via ESPN
El duelo por la jornada 34 de LaLiga de España entre Barcelona vs Osasuna se jugará en el Estadio El Sadar, ubicado en Pamplona. El equipo blaugrana busca dar un paso más para lograr el título del campeonato.
- Barcelona quedó a un paso del bicampeonato de LaLiga de España: derrotó 2-0 a Getafe de visita
- Barcelona se acerca al título de LaLiga: con gol de Lamine Yamal, derrotó 1-0 a Celta de Vigo
Alineación oficial de Osasuna
S. Herrera, Torró, Moncayola, Rubén García, Moi Gómez, Ante Budimir, Moro, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Catena.
Alineación de Barcelona
- Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski.
Barcelona vs Osasuna EN VIVO se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana) por LaLiga. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Sadar, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Los jugadores empiezan a calentar
Los futbolistas de ambos equipos saltan al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos en El Sadar.
Así luce el vestuario de Barcelona
Barcelona lucirá una camiseta alterna para su visita a Osasuna. Foto: FC Barcelona
¿Qué necesita Barcelona para ganar LaLiga?
Barcelona necesita ganar sí o sí a Osasuna. De darse este escenario, un empate o derrota de Real Madrid ante Espanyol les permitirá lograr el bicampeonato.
Pronóstico del Barcelona vs Osasuna
A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Osasuna.
- Betsson: gana Barcelona (1,72), empate (3,95), gana Osasuna (4,45)
- Betano: gana Barcelona (1,72), empate (3,90), gana Osasuna (4,70)
- Bet365: gana Barcelona (1,70), empate (4,00), gana Osasuna (4,50)
- 1XBet: gana Barcelona (1,78), empate (4,04), gana Osasuna (4,88)
- Coolbet: gana Barcelona (1,72), empate (4,00), gana Osasuna (5,00)
- Doradobet: gana Barcelona (1,78), empate (3,80), gana Osasuna (4,50).
Raphinha vuelve a jugar
Luego de estar lesionado y perderse varios partidos claves, el extremo brasileño volvió a ser convocado y no se descarta que sume minutos ante Osasuna.
Barcelona vs Osasuna: últimos partidos
Así quedaron los últimos 5 partidos entre ambos clubes.
- Barcelona 2-0 Osasuna | 13.12.25
- Barcelona 3-0 Osasuna | 27.03.25
- Osasuna 4-2 Barcelona | 28.09.24
- Barcelona 1-0 Osasuna | 21.01.24
- Barcelona 2-0 Osasuna | 11.01.24.
Convocados de Barcelona
Hansi Flick citó a 22 jugadores para el duelo en Pamplona. El gran ausente es Lamine Yamal, quien se encuentra lesionado.
¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?
El partido entre Barcelona y Osasuna se encuentra programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).
¡Barcelona a un paso de LaLiga!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Barcelona vs Osasuna por LaLiga de España. Los culés podrían consagrarse esta jornada.
El equipo blaugrana afrontará este duelo luego de obtener un triunfazo de visita por 2-0 ante Getafe. Esta victoria fue clave para los culés, ya que están muy cerca de obtener el título del campeonato español. En cuanto a su rival, Osasuna viene cumpliendo una gran temporada, luchando por acceder a un torneo internacional. Es más, el conjunto de Pamplona se encuentra a solo dos puntos de zona de clasificación a la próxima Conference League.
¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?
Los equipos de Barcelona y Osasuna se verán las caras por la fecha 34 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 2 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna?
El partido Barcelona vs Getafe, por la fecha 34 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Barcelona vs Osasuna
- Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Ferran Torres.
- Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Javi Galán; Jon Moncayola, Víctor Muñoz; Rubén García, Raúl Moro, Aimar Oroz y Ante Budimir.
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Osasuna?
Barcelona y Osasuna disputarán este encuentro por la fecha 34 de LaLiga en el Estadio El Sadar. Este recinto tiene capacidad para 23.516 espectadores.
