HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Deportes

Partido Barcelona vs Osasuna EN VIVO HOY en el Estadio El Sadar por la fecha 34 de LaLiga de España 2026 via ESPN

El duelo por la jornada 34 de LaLiga de España entre Barcelona vs Osasuna se jugará en el Estadio El Sadar, ubicado en Pamplona. El equipo blaugrana busca dar un paso más para lograr el título del campeonato.

Barcelona

Barcelona

0
0

Osasuna

Barcelona necesita un triunfo en El Sadar y esperar el resultado de Real Madrid. Foto: Osasuna

MOMENTOS DESTACADOS

13:01
Compartir

Barcelona vs Osasuna EN VIVO se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana) por LaLiga. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Sadar, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Barcelona vs Osasuna EN VIVO por LaLiga

13:24
2/5/2026

Los jugadores empiezan a calentar

Los futbolistas de ambos equipos saltan al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos en El Sadar.

13:01
2/5/2026

Alineación oficial de Osasuna

S. Herrera, Torró, Moncayola, Rubén García, Moi Gómez, Ante Budimir, Moro, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Catena.

12:47
2/5/2026

Alineación de Barcelona

- Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski.

12:00
2/5/2026

Así luce el vestuario de Barcelona

Barcelona lucirá una camiseta alterna para su visita a Osasuna. Foto: FC Barcelona

11:19
2/5/2026

¿Qué necesita Barcelona para ganar LaLiga?

Barcelona necesita ganar sí o sí a Osasuna. De darse este escenario, un empate o derrota de Real Madrid ante Espanyol les permitirá lograr el bicampeonato.

10:44
2/5/2026

Pronóstico del Barcelona vs Osasuna

A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Osasuna.

10:08
2/5/2026

Raphinha vuelve a jugar

Luego de estar lesionado y perderse varios partidos claves, el extremo brasileño volvió a ser convocado y no se descarta que sume minutos ante Osasuna.

09:32
2/5/2026

Barcelona vs Osasuna: últimos partidos

Así quedaron los últimos 5 partidos entre ambos clubes.

08:57
2/5/2026

Convocados de Barcelona

Hansi Flick citó a 22 jugadores para el duelo en Pamplona. El gran ausente es Lamine Yamal, quien se encuentra lesionado.

08:28
2/5/2026

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna?

El partido Barcelona vs Getafe será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

08:01
2/5/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?

El partido entre Barcelona y Osasuna se encuentra programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).

07:47
2/5/2026

¡Barcelona a un paso de LaLiga!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Barcelona vs Osasuna por LaLiga de España. Los culés podrían consagrarse esta jornada.

El equipo blaugrana afrontará este duelo luego de obtener un triunfazo de visita por 2-0 ante Getafe. Esta victoria fue clave para los culés, ya que están muy cerca de obtener el título del campeonato español. En cuanto a su rival, Osasuna viene cumpliendo una gran temporada, luchando por acceder a un torneo internacional. Es más, el conjunto de Pamplona se encuentra a solo dos puntos de zona de clasificación a la próxima Conference League.

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?

Los equipos de Barcelona y Osasuna se verán las caras por la fecha 34 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 2 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna?

El partido Barcelona vs Getafe, por la fecha 34 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Osasuna

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Ferran Torres.
  • Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Javi Galán; Jon Moncayola, Víctor Muñoz; Rubén García, Raúl Moro, Aimar Oroz y Ante Budimir.

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Osasuna

A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Osasuna.

  • Betsson: gana Barcelona (1,72), empate (3,95), gana Osasuna (4,45)
  • Betano: gana Barcelona (1,72), empate (3,90), gana Osasuna (4,70)
  • Bet365: gana Barcelona (1,70), empate (4,00), gana Osasuna (4,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,78), empate (4,04), gana Osasuna (4,88)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,72), empate (4,00), gana Osasuna (5,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,78), empate (3,80), gana Osasuna (4,50).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Osasuna?

Barcelona y Osasuna disputarán este encuentro por la fecha 34 de LaLiga en el Estadio El Sadar. Este recinto tiene capacidad para 23.516 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Osasuna

  • Barcelona 2-0 Osasuna | 13.12.25
  • Barcelona 3-0 Osasuna | 27.03.25
  • Osasuna 4-2 Barcelona | 28.09.24
  • Barcelona 1-0 Osasuna | 21.01.24
  • Barcelona 2-0 Osasuna | 11.01.24
Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025