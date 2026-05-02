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Economía

Precio del dólar hoy, sábado 2 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda muestra una cotización en el mercado paralelo de S/3,490 a la compra y S/3,520 a la venta.

Precio del dólar hoy, sábado 2 de mayo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, sábado 2 de mayo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, sábado 2 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,490 la compra y S/3,520 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de mayo?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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