La muerte de Alfonso Mendoza, conocido artísticamente como Pompinchú, enluta a la comicidad peruana. El recordado artista falleció a los 55 años tras permanecer internado en UCI. Tras conocerse la noticia, diversas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias, entre ellas el humorista Cachay, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

"Se fue un gran artista, pero en estos momentos el escenario queda vacío", expresó el amigo del comediante, quien confesó que se enteró de la noticia mientras trabajaba en Trujillo.

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Cachay se entera de la muerte de Pompinchú y le envía emotivo mensaje

Alfonso Mendoza falleció el 1 de mayo tras permanecer hospitalizado en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales. La noticia impactó a sus compañeros del medio artístico, especialmente a Cachay, uno de sus colegas con quien se inició en el mundo de la comicidad.

A través de su cuenta de Facebook, el humorista compartió un sentido video en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su colega. "Acabo de enterarme que acaba de fallecer un grande de la comicidad, nuestro amigo y recordado, querido, mejor de los cómicos ambulantes, Pompinchú", expresó.

Asimismo, destacó el cariño que el público siempre le tuvo al artista y recordó la huella que dejó en la escena humorística nacional. "Pero sus chistes siempre quedarán en el recuerdo de todos, no solamente de todos los peruanos, de todo el mundo. A la familia le doy mis más sentidas condolencias", añadió.

¿Cómo llegó a la televisión Pompinchú?

Antes de alcanzar popularidad en la pantalla chica, Pompinchú trabajó como lustrabotas en las calles de Lima. Posteriormente, encontró en plazas emblemáticas como la plaza San Martín y el Parque Universitario la oportunidad de mostrar su talento como cómico ambulante. En esos espacios compartió escenario con otros humoristas que luego se convirtieron en referentes de la comicidad peruana, como Danny Rosales. Gracias a su carisma y estilo propio, logró abrirse camino en el difícil mundo del entretenimiento.

En una entrevista, el humorista recordó que inicialmente no fue seleccionado para integrar el programa 'El show de los cómicos ambulantes' de Frecuencia Latina a finales de los años 90. Sin embargo, recibió una nueva oportunidad para participar en un sketch, donde convenció a la producción. "Me llamaron solo para un sketch y quedé. Así uno demuestra", relató en su momento.