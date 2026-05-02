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Espectáculos

Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

En el programa conducido por Ernesto Pimentel, Pamela Franco se mostró sensible y manifestó su deseo de que su hija le diga "mamá" algún día; días después de contar que la menor fue diagnosticada con autismo.


Pamela Franco se presenta en ‘Sábado Súper Star’ y habla sobre la condición médica de su hija diagnosticada con autismo. Foto: captura/América TV
Pamela Franco se presenta en ‘Sábado Súper Star’ y habla sobre la condición médica de su hija diagnosticada con autismo. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV
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La cantante peruana Pamela Franco se presentó en 'Sábado Súper Star', espacio conducido por Ernesto Pimentel, donde habló de la condición médica de su hija con Christian Domínguez, quien fue diagnosticada con autismo. En el programa, la intérprete de 'Hasta el fin del mundo' abrió su corazón y reveló qué es lo que más le duele de la situación de la pequeña.

A través de las redes sociales, América Televisión compartió un avance de la nueva edición de 'Sábado Súper Star', que contará con la presencia de Pamela Franco, además de otros artistas como Marco Antonio Guerrero, Marcela Luna, Grupo Amor Rebelde y Fresialinda.

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Pamela Franco se quiebra en 'Sábado Súper Star'

Este sábado 3 de mayo, los televidentes podrán ver en 'Sábado Súper Star' el lado más sensible de Pamela Franco, quien ha contado que lucha todos los días para darle una mejor calidad de vida a su única hija.

“Pero no pierdo la fe que algún día, sin que yo le diga, ella me diga mamá”, expresó Pamela Franco, quien fue consolada por Ernesto Pimentel. El programa se podrá ver a partir de las 10.00 p. m., después de la emisión de 'El Reventonazo de la Chola'.

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Pamela Franco cuestiona a Christian Domínguez como padre

Luego de que Christian Domínguez le envió una carta notarial para que se rectifique por algunas afirmaciones, Pamela Franco se presentó en el programa de espectáculos 'Amor y fuego', donde negó haber incurrido en afirmaciones falsas que supuestamente han derivado en afectaciones emocionales.

“Yo no sé de dónde dice que tiene plata, pero cuando realmente se necesita, no hay”, sostuvo Franco, al detallar que incluso en situaciones exigentes con su hija tuvo que asumir sola los gastos, ya que la pensión no cubre todas las necesidades de la menor. “Y bueno, como yo vivo con mi hija, sé todas esas cosas. Alguien que va y ve media hora no sabe esas cosas”, añadió.

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