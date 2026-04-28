En una reciente aparición televisiva, Pamela Franco sorprendió al pronunciarse abiertamente sobre la controversia que rodea a su pareja, Christian Cueva, respecto a su vínculo con los hijos que tiene con Pamela López. La artista admitió que la situación ha alcanzado un nivel que la involucra directamente, tanto en el plano personal como en el mediático.

Durante su participación en el programa 'Entrometidos', la intérprete explicó que decidió intervenir tras las constantes críticas hacia el futbolista por su presunta ausencia como padre. En ese contexto, confirmó que sostuvo una conversación directa con el seleccionado nacional para exigirle que enfrente el problema y deje de evadir un tema que, según sus palabras, se ha agravado con el paso del tiempo.

Pamela Franco molesta con Christian Cueva por ausencia con sus hijos con Pamela López

Pamela Franco fue clara al marcar distancia frente a los cuestionamientos que la vinculan con los conflictos familiares de su pareja. La cantante sostuvo que no tiene responsabilidad en la relación entre Christian Cueva y sus hijos con Pamela López, subrayando que se trata de un ámbito que él debe resolver de manera individual. En ese sentido, expresó que le incomoda ser señalada por una situación que no le corresponde.

Asimismo, reveló que decidió encarar al futbolista para pedirle que asuma su rol con seriedad. Según relató, el silencio que él ha mantenido frente a las acusaciones solo ha contribuido a deteriorar su imagen pública.

“Yo le he dicho a él que debe de tratar de manejar porque le ha pasado lo mismo que yo, nosotros en el problema que estábamos que era muy fuerte, lo que hicimos era 'callar, callar, callar' y él ha hecho eso”, señaló.

Franco indicó que el propio Cueva permitió que el tema se complique al no afrontarlo a tiempo, lo que ahora dificulta cualquier intento por revertir la percepción negativa que existe en torno a su paternidad. “Como le digo 'tú no te vas a parar en un set de televisión a hablar como hombre porque como hombre seguro has tenido todos los errores”, añadió.

Pamela Franco asegura que Christian Cueva le reconoció todos sus errores

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco aseguró que Christian Cueva ha reconocido sus errores tanto en su vida personal como en su desempeño como padre. La artista explicó que el futbolista es consciente de que sus decisiones han tenido consecuencias directas en su entorno familiar y en la relación con sus hijos.

“Ya la fregaste, lo único que debes hacer es admitir y seguir adelante”, fue la frase que, según contó, le expresó durante una conversación privada. Con ello, insistió en la importancia de asumir responsabilidades sin mezclar los problemas de pareja con el vínculo paternal. Finalmente, sostuvo que el jugador actualmente enfrenta las repercusiones de sus actos y que el cambio dependerá de las decisiones que adopte en adelante.