RSF alerta "deterioro sistemático" en la libertad de prensa en el Perú tras asesinato de cuatro periodistas en 2025

La Clasifiación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) alerta un “deterioro sistemático” de la libertad de prensa en el Perú. El país cayó al puesto 144 del ránking global, lo que significa un descenso de 14 posiciones frente al año anterior. El retroceso se produce tras el asesinato de cuatro periodistas en 2025, el cual fue calificado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) como el más letal para los hombres y mujeres de prensa.

RSF sitúa al Perú dentro del grupo de países de América Latina que “se hunden” en la clasificación. El informe advierte que la región enfrenta un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. Esta situación impacta directamente en la seguridad de los periodistas. La consecuencia es un entorno cada vez más hostil para informar.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR RESPONSABILIZÓ A JUDÍOS DE II GUERRA MUNDIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso aprueba de contrabando ley para impedir que Delia Espinoza continúe como decana del CAL

El reporte precisa que los asesinatos registrados en 2025 marcaron un punto crítico. Estos casos no solo reflejan ataques directos contra los periodistas. También evidencian fallas en los mecanismos de protección. En más del 80% de países analizados, estas medidas se perciben como ineficaces o inexistentes, según RSF.

Además, la organización advierte que la crisis de la libertad de prensa no se limita a la violencia física. El debilitamiento del ecosistema mediático, la presión de actores ilegales y la falta de garantías estatales configuran un escenario adverso para el ejercicio del periodismo. En este contexto, el Perú se consolida como un país donde informar implica riesgos crecientes.

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP: “Probablemente es el peor deterioro de los últimos 30 años”

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, coincidió con el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras y afirmó que el país atraviesa un “gravísimo deterioro” de la libertad de prensa. Señaló que no se trata de una percepción aislada, sino que responde a cifras concretas y a un contexto que se ha agravado en el último año.

Lainez precisó que en 2025 se registraron 458 ataques contra periodistas, la cifra más alta en tres décadas. Explicó que el problema no es solo el volumen de agresiones, también preocupa la naturaleza de estos hechos. “No es sólo mala porque cuantitativamente es alta, sino que cualitativamente volvimos a tener asesinatos de periodistas”, afirmó.

La representante de la ANP recordó que el país pasó ocho años sin asesinatos contra hombres y mujeres de prensa. Esa tendencia se rompió con los cuatro colegas fallecidos asesinatos en Ica, Iquitos, Pacasmayo y Aguaitía. “Nosotros llevábamos ocho años sin tener que contar crímenes contra periodistas y fueron asesinados cuatro colegas”, indicó. A esto se suma otro elemento crítico: la falta de justicia en estos casos.

Según Lainez, ninguno de los asesinatos presenta avances relevantes en las investigaciones. “Después de un año tenemos visos clarísimos de absoluta impunidad”, sostuvo. Advirtió que no basta con contar los crímenes. La ausencia de sanción agrava el mensaje de desprotección para el ejercicio del periodismo.

PUEDES VER: Roberto Sánchez anuncia a José Domingo Pérez como parte del equipo de Juntos por el Perú

Cuatro asesinatos de periodistas marcaron el 2025 como uno de los años más letales para la prensa

El 2025 dejó un saldo crítico para la libertad de prensa en el Perú. Cuatro periodistas fueron asesinados por sicarios en distintas regiones del país. Los ataques se dieron a comunicadores activos que investigaban sobre presuntos actos de corrupción y crimen organizados en sus localidades. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y Reporteros Sin Fronteras identificaron estos casos como un punto de quiebre en la seguridad del periodismo.

Las víctimas fueron Gastón Medina Sotomayor, director de un medio televisivo en Ica, asesinado el 20 de enero; Ramiro Raúl Celis López, periodista radial atacado el 7 de mayo en Iquitos; Fernando Núñez Guevara, director de un medio local en Pacasmayo, asesinado el 6 de diciembre; y Mitzar Castillejos Tenazoa, comunicador atacado el 12 de diciembre en Aguaytía, quien falleció el 26 del mismo mes tras luchar 14 días internado.

Los crímenes presentaron un patrón común: sicarios ejecutaron los ataques contra periodistas que investigaban redes ilícitas en regiones. Este escenario profundizó la crisis de la libertad de prensa y expuso los riesgos que enfrenta el periodismo fuera de Lima.