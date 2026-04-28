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China transforma la creación de ciudades con singular modelo que se adelanta hasta 20 años en el tiempo

El modelo de República Popular China apuesta por construir redes de metro hasta dos décadas antes del crecimiento urbano, impulsando el valor del suelo y atrayendo inversión privada.

La estación de metro de Caojiawanse está situada en una zona completamente desolada.
La estación de metro de Caojiawanse está situada en una zona completamente desolada. | Foto: Visual China Group
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China impulsa un modelo urbano innovador basado en la construcción anticipada de infraestructura, donde el metro se instala hasta 20 años antes del desarrollo de una ciudad. Este enfoque, aplicado en distintas regiones del país, ha dado lugar a escenarios llamativos como estaciones en medio de la nada que, con el tiempo, terminan rodeadas de edificios y actividad económica.

La estrategia de planificación urbana en la nación asiática apuesta por el transporte como motor de crecimiento, priorizando la instalación de redes ferroviarias para atraer inversión, población y servicios. Este esquema, impulsado por el gobierno de la República Popular China, busca adelantarse al futuro y consolidar nuevas ciudades a partir de infraestructura clave.

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Una estación de trenes rodeada de una frondosa vegetación. Foto: Visual China Group.

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¿Por qué China construye metro antes que ciudades?

A diferencia de otros países donde el transporte llega después del crecimiento urbano, China desarrolla primero estaciones y líneas ferroviarias para incentivar la expansión. Este modelo puede adelantarse entre 10 y 20 años, generando espacios inicialmente vacíos que posteriormente se transforman en zonas urbanizadas.

Un ejemplo emblemático es la estación de Caojiawan, ubicada en Chongqing, que durante años permaneció aislada y rodeada de vegetación. “Puede que la estación de Caojiawan no esté en la zona más popular por ahora. Pero con el desarrollo de la línea férrea, es posible que atraiga a más gente a la zona y contribuya a acelerar el desarrollo urbano a lo largo de la línea”, mencionó un trabajador a Manner Video.

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¿Cómo influye esta estrategia en el desarrollo urbano?

El impacto de esta planificación se refleja en la transformación de áreas rurales en centros urbanos dinámicos. La llegada del metro impulsa el valor del suelo, atrae promotoras inmobiliarias y fomenta la construcción de viviendas, comercios y servicios esenciales como hospitales y escuelas.

Estudios indican que contar con una estación cercana puede incrementar el valor de los locales comerciales incluso antes de que exista una urbanización consolidada. Este fenómeno convierte al transporte en un catalizador económico que facilita el crecimiento ordenado de nuevas ciudades.

Aislada de cualquier entorno urbano: no hay comercios, construcciones ni vías de acceso que lleven hasta la estación en medio del terreno vacío.

Aislada de cualquier entorno urbano: no hay comercios, construcciones ni vías de acceso que lleven hasta la estación de tren. Foto: Visual China Group

¿Cuáles son los riesgos de este modelo anticipado?

A pesar de sus beneficios, esta estrategia implica altos costos y riesgos financieros. La construcción de líneas de metro requiere inversiones millonarias, que pueden tardar años en recuperarse debido a la baja demanda inicial.

Además, no todos los proyectos logran consolidarse, lo que puede generar endeudamiento en gobiernos locales. Algunas iniciativas han quedado paralizadas tras fuertes inversiones, evidenciando que la planificación a largo plazo también puede derivar en infraestructuras infrautilizadas si no se concreta el crecimiento urbano esperado.

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