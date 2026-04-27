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Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

Cantante Christian Domínguez le dio 48 horas a la madre de su hija, Pamela Franco, para que se rectifique, luego de asegurar que él era un mal padre, mantenido y que ingresaba a su domicilio cuando ya no eran pareja.

Christian Domínguez no toleró las declaraciones recientes que dio Pamela Franco sobre él. Foto: Composición LR/Panamericana/Willax.
Christian Domínguez no toleró las declaraciones recientes que dio Pamela Franco sobre él. Foto: Composición LR/Panamericana/Willax.
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Christian Domínguez decidió enviarle una carta notarial a Pamela Franco, en la que la acusó de difamación y calumnia, luego de que la cantante asegurara que él daña a su hija mayor, Camila Domínguez, y que habría enviado personas para que hablen mal de la joven de 17 años.

Además, negó ser mantenido por la intérprete de 'Diles', como ella afirmó en una reciente entrevista con Andrea Llosa. Por esa razón, el líder de La Gran Orquesta le dio 48 horas a su expareja para que se rectifique. Sin embargo, no contó con que Franco no lo haría y ratificaría todo lo dicho.

PUEDES VER: Christian Domínguez encara a Pamela Franco tras exigirle que se preocupe por su hija: “Me parece de mal gusto”

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Pamela Franco se negó a rectificarse tras carta notarial de Domínguez

Pamela Franco se pronunció sobre la carta notarial que Christian Domínguez le envió y afirmó que no se rectificará, ya que todas sus declaraciones fueron ciertas. “Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”, señaló en el programa 'Entrometidos'.

Además, volvió a sostener que el actual novio de Karla Tarazona ingresaba a su domicilio cuando ya no eran pareja.

“Cuando yo dije ese tema, fui clara; él lo quiere distorsionar. Cuando se terminó la relación, él entraba y salía como quería; ha habido oportunidades donde me he levantado y en el filo de la cama ha estado él. Yo le dije que no tenía por qué entrar. Se quedaba en la puerta de la sala. Él es una persona confianzuda”, expresó.

PUEDES VER: Pamela Franco enfrenta a Christian Domínguez tras revelar la condición de su hija y llora al hacerle conmovedor pedido: "Preocúpate..."

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Pamela Franco le pide a Domínguez que se preocupe de la hija con autismo que tienen

Pamela Franco ha estado en diversos programas de televisión y pódcasts para promocionar su última canción. Ante esto, era inevitable que le pregunten sobre Christian Domínguez, padre de su hija.

Ella le pidió públicamente que se preocupe más por la pequeña que tienen y le aconsejó que no gaste su dinero en “cosas innecesarias”. Esto provocó la respuesta del cantante. “No estoy refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre; yo no podría hacerlo”, expresó.

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