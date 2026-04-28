La controversia entre Pamela Franco y Christian Domínguez suma un nuevo episodio tras la decisión del cantante de enviar una carta notarial con la que exige una rectificación pública. La intérprete, lejos de retroceder, reiteró sus declaraciones en el programa de espectáculos 'Amor y fuego', donde defendió su postura y negó haber incurrido en afirmaciones falsas.

La intérprete de 'Hasta el fin del mundo' sostuvo que no tiene motivos para retractarse, ya que —según explicó— sus declaraciones se basan en hechos que ha vivido en su entorno familiar. En ese contexto, cuestionó que su expareja argumente afectaciones emocionales derivadas de sus palabras, al considerar que la exposición pública refleja una realidad distinta de la que él describe.

Pamela Franco señala que Christian Domínguez no la apoya para el tratamiento de su hija

Durante su intervención, Pamela Franco enfatizó que el respaldo económico por parte de Christian Domínguez no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de su hija, incluidos aspectos relacionados con su bienestar. La cantante aseguró que, en momentos clave, no recibió apoyo adicional más allá de lo establecido formalmente.

“Yo no sé de dónde dice que tiene plata, pero cuando realmente se necesita, no hay”, expresó, al detallar que incluso en situaciones exigentes tuvo que asumir sola los gastos. En esa línea, subrayó que la pensión no cubre todas las demandas que implica la crianza, especialmente cuando se trata de necesidades específicas que requieren atención constante.

Además, la artista remarcó las diferencias en el nivel de involucramiento parental. Según indicó, la convivencia diaria le permite conocer de cerca las necesidades de su hija, mientras que cuestionó que las visitas esporádicas no reflejen la realidad completa.

“Y bueno, es como… pues yo vivo con mi hija y sé todas esas cosas, ¿no? Alguien que va y ve media hora no sabe esas cosas”, expresó.

Pamela Franco cuestiona al círculo cercano de Christian Domínguez y espera medidas

Pamela Franco también puso en tela de juicio la actitud del entorno de Christian Domínguez, al señalar que personas cercanas al cantante han opinado públicamente sobre temas familiares sin enfrentar consecuencias legales. Para la artista, esto evidencia una falta de coherencia en las acciones emprendidas por su expareja.

“Hasta ahorita no veo su carta notarial para sus amigos que se han dedicado muchísimo tiempo de hablar de las mamás de sus hijas, de sus hijas a nombrarlas”, añadió.

Asimismo, consideró que iniciar procesos legales representa un gasto innecesario en un contexto en el que, a su juicio, los recursos deberían priorizar el bienestar familiar. “Deberíamos usar el dinero en cosas más importantes y no en demandas”, afirmó, en clara referencia al conflicto judicial en curso.