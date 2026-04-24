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Diego Chávarri y Gabriela Herrera enfurecen y niegan que se atraen pese a reveladores videos: "Es difamación, no hay nada comprometedor"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desmienten supuesta atracción en 'La Granja VIP'. Ambos aseguran que las imágenes difundidas han sido malinterpretadas y niegan cualquier vínculo sentimental.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera en el centro de la polémica por sus declaraciones en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Diego Chávarri y Gabriela Herrera en el centro de la polémica por sus declaraciones en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La polémica volvió a encenderse en 'La Granja VIP' tras la difusión de imágenes que sugerían una posible atracción entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Sin embargo, lejos de confirmar dichas versiones, ambos participantes salieron públicamente a desmentir los rumores y a cuestionar la veracidad del contenido que circula en redes sociales.

El exchico reality y la bailarina coincidieron en que las escenas han sido sacadas de contexto. En un formato televisivo que cuenta con transmisión continua 24/7, ambos remarcaron que no existe evidencia concreta que respalde una relación sentimental, insistiendo en que su vínculo es únicamente amical.

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Diego Chávarri niega confesión de atracción por Gabriela Herrera

Diego Chávarri fue el primero en pronunciarse sobre la controversia. Con evidente incomodidad, rechazó tajantemente cualquier insinuación de romance con Gabriela Herrera y aseguró que este tipo de versiones buscan perjudicar su relación actual.

“Estoy cansado de ese tipo de comentarios que vienen incluso desde dentro, sabiendo que tengo una relación estable. Quieren dañar algo que no se va a dañar”, declaró el participante, dejando en claro que considera estas acusaciones como una forma de difamación.

Además, enfatizó que el programa cuenta con cámaras permanentes que registran la convivencia, por lo que, según su versión, no existe material que pruebe una conducta inapropiada. “Nunca han visto algo comprometedor como para decir que estoy engañando a mi novia”, afirmó.

Sobre los videos que desataron la polémica, Diego Chávarri explicó que corresponden a conversaciones privadas ocurridas tras una reunión dentro del reality. Según detalló, los temas abordados estaban relacionados con situaciones personales, incluyendo referencias a su pareja y experiencias pasadas de Gabriela Herrera.

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Gabriela Herrera señala que no existe algo comprometedor con Diego Chávarri

Por su parte, Gabriela Herrera respaldó la versión de su compañero y negó de forma categórica que haya existido una confesión de atracción entre ambos. La artista reiteró que mantiene una relación de amistad con Diego Chávarri desde hace años.

“Estoy cansada de esos comentarios. La gente puede interpretar lo que quiera, pero todo queda grabado. Si en algún momento evitamos hablar con micrófono fue porque se trataba de algo privado”, explicó.

La bailarina también aclaró que llevarse bien con un compañero dentro del reality no implica necesariamente un vínculo amoroso. En ese sentido, hizo hincapié en que respeta la relación sentimental de Chávarri y que no existe ningún comportamiento que pueda considerarse comprometedor.

“El hecho de tener confianza con alguien no significa que exista algo más. Él tiene pareja y lo respeto. Somos amigos y nada más”, sostuvo.

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