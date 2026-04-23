HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Vacancia contra José María Balcázar? y canciller renuncia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Karen Schwarz conmueve al revelar el calvario que vive Ezio Oliva por sus crisis de ansiedad en España: “Salí corriendo tras él”

La expresentadora de TV Karen Schwarz dejó España y arribó al Perú para contar detalles inéditos de su nueva vida junto al cantante Ezio Oliva y sus dos hijas.

Karen Schwarz y Ezio Oliva llevan juntos casi 14 años. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Karen Schwarz y Ezio Oliva llevan juntos casi 14 años. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Karen Schwarz fue la nueva invitada en el programa de Andrea Llosa, 'La verdad a prueba', donde contó detalles de su nueva vida en España junto a su esposo, Ezio Oliva, y sus dos hijas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el relato de los duros episodios que vivió el cantante pop a raíz de sus ataques de ansiedad y cómo ella reaccionó ante esta situación.  

“Yo nunca he tenido a alguien con ataques de ansiedad... él lo que cree y piensa tratado con psicólogos también tiene terapia con psiquiatra, su papi se va cuando era muy joven, él siente que hay algo muy profundo que no ha logrado resolver entonces...”, contó muy seria la exmodelo.

PUEDES VER: Karen Schwarz impacta al regresar a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

lr.pe

Karen Schwarz revela que Ezio Oliva salió sin zapatos por su ansiedad y fue auxiliado por bomberos

Karen Schwarz, de 42 años, reveló una de las tantas situaciones complejas que afrontó junto a Ezio Oliva, de 37 años, a raíz de sus crisis de ansiedad. “El penúltimo (ataque) que le dio fue en diciembre... terminó el concierto y le dio un ataque de ansiedad salió corriendo y yo salí corriendo tras de él... una vez estaba en Perú, salía de mi casa sin zapatos y los bomberos le tuvieron que ayudar”, expresó la exreina de belleza, agregando que tuvo que tranquilizarlo asegurándole que todo estaba bien.

La empresaria también destacó que, pese a esos momentos complicados, siempre ha mostrado su determinación de seguir a su lado y acompañarlo en todo momento. Además, señaló que Ezio Oliva logra encontrar cierta calma en medio de sus crisis cuando se ubica en lugares donde siente que puede recibir ayuda o estar seguro.

PUEDES VER: Karen Schwarz confirma su nueva faceta en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

lr.pe

Karen Schwarz cuenta el pedido que le hizo a Ezio Oliva si dejara de sentir amor

Durante otra parte de la entrevista, Karen Schwarz se sinceró al contar lo importante que es la comunicación honesta en su matrimonio con Ezio Oliva, incluso cuando se trata de conversaciones incómodas

“Todo parte de la confianza… yo me he casado para yo estar tranquila. le dije ‘el día que nos dejemos de amar dímelo voy a llorar voy a sufrir, pero quiero que me lo digas’, tenemos conversaciones incómodas”, confesó en el programa de Andrea Llosa.

Notas relacionadas
Karen Schwarz impacta al regresar a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

Karen Schwarz impacta al regresar a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

LEER MÁS
Karen Schwarz confirma su nueva faceta en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

Karen Schwarz confirma su nueva faceta en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

LEER MÁS
Ezio Oliva conmueve con tierno gesto que hizo llorar a su hija en su cumpleaños tras dejar el Perú: "Con mucho amor"

Ezio Oliva conmueve con tierno gesto que hizo llorar a su hija en su cumpleaños tras dejar el Perú: "Con mucho amor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán sorprende a su tío 'Cuto' Guadalupe con una camioneta por sus 50 años: "Es un pedido especial"

Jefferson Farfán sorprende a su tío 'Cuto' Guadalupe con una camioneta por sus 50 años: "Es un pedido especial"

LEER MÁS
Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

LEER MÁS
Actriz Connie Chaparro se quiebra al revelar que padece de cáncer de piel y cuenta cómo se enteró: “Se me cayó el mundo, me asusté horrible”

Actriz Connie Chaparro se quiebra al revelar que padece de cáncer de piel y cuenta cómo se enteró: “Se me cayó el mundo, me asusté horrible”

LEER MÁS
Carlos Vílchez sufrió intento de robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

Carlos Vílchez sufrió intento de robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

LEER MÁS
Rocío Miranda conmueve al contar que fue despedida de Panamericana TV tras casi 4 años: "Recibí la llamada de mi jefe"

Rocío Miranda conmueve al contar que fue despedida de Panamericana TV tras casi 4 años: "Recibí la llamada de mi jefe"

LEER MÁS
Exabogado de Magaly Medina advierte que podría revelar chats de la conductora en medio de posible denuncia

Exabogado de Magaly Medina advierte que podría revelar chats de la conductora en medio de posible denuncia

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruana desaparecida en España desde hace 16 días: tuvo discusión con su pareja antes de salir de casa

Un coronel, un capitán y 5 suboficiales PNP detenidos por el robo de lingote de oro

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO: a qué hora juegan el partido de HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1

Espectáculos

Jefferson Farfán sorprende a su tío 'Cuto' Guadalupe con una camioneta por sus 50 años: "Es un pedido especial"

Exabogado de Magaly Medina advierte que podría revelar chats de la conductora en medio de posible denuncia

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

RMP sobre López Aliaga: "Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle"

José María Balcázar: estas son las razones por las que buscan censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025