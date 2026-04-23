Karen Schwarz fue la nueva invitada en el programa de Andrea Llosa, 'La verdad a prueba', donde contó detalles de su nueva vida en España junto a su esposo, Ezio Oliva, y sus dos hijas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el relato de los duros episodios que vivió el cantante pop a raíz de sus ataques de ansiedad y cómo ella reaccionó ante esta situación.

“Yo nunca he tenido a alguien con ataques de ansiedad... él lo que cree y piensa tratado con psicólogos también tiene terapia con psiquiatra, su papi se va cuando era muy joven, él siente que hay algo muy profundo que no ha logrado resolver entonces...”, contó muy seria la exmodelo.

Karen Schwarz revela que Ezio Oliva salió sin zapatos por su ansiedad y fue auxiliado por bomberos

Karen Schwarz, de 42 años, reveló una de las tantas situaciones complejas que afrontó junto a Ezio Oliva, de 37 años, a raíz de sus crisis de ansiedad. “El penúltimo (ataque) que le dio fue en diciembre... terminó el concierto y le dio un ataque de ansiedad salió corriendo y yo salí corriendo tras de él... una vez estaba en Perú, salía de mi casa sin zapatos y los bomberos le tuvieron que ayudar”, expresó la exreina de belleza, agregando que tuvo que tranquilizarlo asegurándole que todo estaba bien.

La empresaria también destacó que, pese a esos momentos complicados, siempre ha mostrado su determinación de seguir a su lado y acompañarlo en todo momento. Además, señaló que Ezio Oliva logra encontrar cierta calma en medio de sus crisis cuando se ubica en lugares donde siente que puede recibir ayuda o estar seguro.

Karen Schwarz cuenta el pedido que le hizo a Ezio Oliva si dejara de sentir amor

Durante otra parte de la entrevista, Karen Schwarz se sinceró al contar lo importante que es la comunicación honesta en su matrimonio con Ezio Oliva, incluso cuando se trata de conversaciones incómodas

“Todo parte de la confianza… yo me he casado para yo estar tranquila. le dije ‘el día que nos dejemos de amar dímelo voy a llorar voy a sufrir, pero quiero que me lo digas’, tenemos conversaciones incómodas”, confesó en el programa de Andrea Llosa.