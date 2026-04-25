Ezio Oliva, quien actualmente se encuentra en España junto a sus hijas, decidió dar un paso importante en su bienestar emocional al iniciar prácticas de meditación, siguiendo las recomendaciones médicas, luego de las recientes confesiones de su esposa, Karen Schwarz, sobre los episodios de ansiedad que enfrenta desde hace años.

“Hoy fue mi primer intento, y ya eso, para mí, es un logro. Vamos a ver qué pasa”, expresó el artista en sus redes sociales, en las que compartió con sus seguidores esta nueva etapa, ya que decidió aplicar nuevas herramientas que le permitan convivir mejor con el trastorno de ansiedad.

Ezio Oliva toma una decisión clave para enfrentar la ansiedad tras sinceramiento de Karen Schwarz

El anuncio de Ezio Oliva se da después de que Karen Schwarz revelara en una entrevista que su esposo padece ansiedad desde hace varios años y que incluso sigue tratamiento psiquiátrico. La conductora también señaló que este problema tendría un trasfondo emocional relacionado con la pérdida de su padre, lo que evidenciaría un proceso interno aún por sanar.

Frente a ello, el reconocido vocalista de Ádammo decidió hacer un cambio en su rutina diaria y apostar por la meditación como una herramienta complementaria. A través de sus redes sociales, explicó que durante mucho tiempo evitó esta práctica por prejuicios o falta de tiempo, pero ahora ha cambiado su perspectiva.

“Siempre pensé que esto no era para mí. Durante mucho tiempo mi excusa fue la misma: ‘no tengo tiempo’, ‘no creo en eso’, ‘no tengo paciencia’. Pero la realidad es otra. Me he dado cuenta de que solo 5 minutos al día pueden ser el inicio de algo mucho más grande”, escribió.

Además, detalló que busca comenzar sus días con el sistema nervioso más calmado, entendiendo que ese equilibrio puede influir en todos los aspectos de su vida. “Estoy en un momento de cambio, de abrirme a nuevas herramientas que me ayuden a convivir mejor con el trastorno de ansiedad. Así que decidí hacer caso. Hacerle caso a mi doctora para empezar mis días con el sistema nervioso más calmado. Porque cuando eso cambia, todo cambia”, agregó.

Esposo de Karen Schwarz revela su experiencia tras decidir hacer un cambio

Tras su primera experiencia con la meditación, Ezio Oliva también compartió las sensaciones que experimentó, describiéndolas como nuevas pero positivas. “Sentí como mucho peso en mi cuerpo, pero no feo, sino como muy relajado. No sé cómo describirlo”, relató.

Asimismo, destacó un aspecto que le llamó especialmente la atención: la ausencia de pensamientos. “Noto clarísimo por primera vez en mucho tiempo, no tuve pensamientos, mi cerebro estaba en blanco, escuchaba a lo lejos la voz de mis hijas jugando, pero mi mente en blanco concentrandose en el audio. Sé que me va a costar, porque por mucho tiempo no he creído en esto”, confesó.

El cantante también fue honesto al admitir que este camino no será sencillo, ya que durante años se mostró escéptico frente a este tipo de prácticas. Sin embargo, decidió compartir su experiencia para motivar a otras personas que enfrentan situaciones similares. “Quería compartir esto para la gente que convive con el trastorno de ansiedad… esta puede ser una herramienta más, además de la medicación y los doctores”, explicó.