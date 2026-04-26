Karen Schwarz abrió su corazón en medio de la atención mediática que ha generado su nueva vida en España junto a su esposo, Ezio Oliva, y sus dos hijas. En una entrevista con Andrea Llosa para ‘La verdad a prueba’, la presentadora —quien regresó temporalmente sola al Perú por motivos laborales— abordó los rumores sobre una supuesta bancarrota familiar y explicó la verdadera historia detrás de la imagen en la que aparecían comiendo sobre una mesa improvisada con cajas y maletas.

La modelo, recordada por su participación en diversos programas de televisión como ‘Yo soy’, también se sinceró acerca de los ataques de pánico que enfrenta el cantante, luego de difundirse un video en el que se evidenció una reciente recaída.

Karen Schwarz aborda los rumores de una crisis financiera familiar junto a Ezio Oliva

En la entrevista, Karen recordó cómo nació su relación con Ezio Oliva y destacó el ejemplo de sus padres, quienes sacaron adelante a su familia pese a las limitaciones económicas. “Yo empezaba en la TV, estaba en mi mejor momento. No me enamoré de Ezio porque tenía o no, me enamoré por quién es él. Mi mamá pedía fiado para darnos de comer; mi papá era taxista y hacía luces para decorar discotecas, ha sido marino. He visto esta química entre mis papás por muchos años de sacar una familia adelante. Nunca me enamoro de lo que un hombre me puede dar, sino de las risas, los momentos que pasamos”, manifestó con firmeza.

Más adelante, evocó una anécdota que el propio cantante compartió recientemente, cuando ella le pasó su tarjeta para una compra, y reafirmó que su vínculo con él trasciende cualquier comentario sobre una supuesta crisis financiera. “Pasarle la tarjeta por debajo queda como una anécdota y eso lo terminó contando. Hoy en día siento que ‘si estamos en la bancarrota, estamos en la bancarrota’ es un tema tan privado, pero más allá de eso, considero que es una historia de amor en la que yo sigo enamorada de esa persona que lo veo sacándose la mugre constantemente, que todo lo hace por su familia…”, agregó.

“Había vendido 100 entradas nada más”: Karen Schwarz explica el ataque de pánico de Ezio Oliva y revela que desean quedarse en España

Fue entonces cuando Karen abordó un tema sensible que el propio Ezio reveló: su crisis de salud mental. Conmovida, señaló que no todas las personas logran comprender lo que significa atravesar un ataque de pánico y explicó las circunstancias que se juntaron en ese momento. “Los ataques de pánico le llegan a las personas con mucho o sin nada de dinero. Ahí apelo a la ignorancia desde el buen sentido porque alguien que no ha sufrido ataques de pánico o no conecta con alguien que ha sufrido un ataque de pánico no sabe qué se siente. Se le venía un concierto, tenía que llenar esa sala que era de más de 1.000 personas, había vendido 100 entradas nada más, y Ezio produce sus eventos; nos acabamos de mudar, mi casa vacía....”, relató.

Además, aprovechó la entrevista para aclarar la foto en la que su familia aparecía comiendo en una mesa improvisada, revelando que fueron sus hijas quienes la construyeron. “Esa mesa de las cajas y las maletas la hicieron mis hijas (…). Ellas construyeron esa mesa para sentarnos los cuatro a comer y Ezio dijo: ‘Este recuerdo va a ser lindo para que cuando crezcan vean cómo empezamos’. Ezio sube la foto porque hay un feeling como papás”, explicó, subrayando que, aunque sus pequeñas nacieron en una realidad privilegiada, también esperaba que recordaran esos momentos sencillos.

Finalmente, detalló que en ese periodo sus muebles aún no habían llegado desde Perú. “Hemos estado un mes en Perú con la casa vacía y luego hemos estado un mes en España sin cosas. Ya luego llegó el barco con todas nuestras cosas para que siga siendo parte de nuestra casa”, agregó, antes de confirmar que su proyecto de vida es permanecer en el país europeo, donde incluso ya consiguieron colegio para sus hijas.