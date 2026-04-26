HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
Espectáculos

Karen Schwarz se emociona al enfrentar rumores de bancarrota y sincerarse sobre los ataques de pánico de Ezio Oliva: “La ignorancia…”

La modelo Karen Schwarz abrió su corazón sobre la crisis de salud mental de Ezio Oliva y explicó la verdad detrás de su mesa hecha con cajas y maletas. Además, reveló que desean quedarse en España.

Karen Schwarz y Ezio Oliva recientemente sorprendieron con su nueva vida en España.
Karen Schwarz y Ezio Oliva recientemente sorprendieron con su nueva vida en España. | Foto: composición LR/Instagram
Compartir

Karen Schwarz abrió su corazón en medio de la atención mediática que ha generado su nueva vida en España junto a su esposo, Ezio Oliva, y sus dos hijas. En una entrevista con Andrea Llosa para ‘La verdad a prueba’, la presentadora —quien regresó temporalmente sola al Perú por motivos laborales— abordó los rumores sobre una supuesta bancarrota familiar y explicó la verdadera historia detrás de la imagen en la que aparecían comiendo sobre una mesa improvisada con cajas y maletas.

La modelo, recordada por su participación en diversos programas de televisión como ‘Yo soy’, también se sinceró acerca de los ataques de pánico que enfrenta el cantante, luego de difundirse un video en el que se evidenció una reciente recaída.

PUEDES VER: Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

lr.pe

Karen Schwarz aborda los rumores de una crisis financiera familiar junto a Ezio Oliva

En la entrevista, Karen recordó cómo nació su relación con Ezio Oliva y destacó el ejemplo de sus padres, quienes sacaron adelante a su familia pese a las limitaciones económicas. “Yo empezaba en la TV, estaba en mi mejor momento. No me enamoré de Ezio porque tenía o no, me enamoré por quién es él. Mi mamá pedía fiado para darnos de comer; mi papá era taxista y hacía luces para decorar discotecas, ha sido marino. He visto esta química entre mis papás por muchos años de sacar una familia adelante. Nunca me enamoro de lo que un hombre me puede dar, sino de las risas, los momentos que pasamos”, manifestó con firmeza.

Más adelante, evocó una anécdota que el propio cantante compartió recientemente, cuando ella le pasó su tarjeta para una compra, y reafirmó que su vínculo con él trasciende cualquier comentario sobre una supuesta crisis financiera. “Pasarle la tarjeta por debajo queda como una anécdota y eso lo terminó contando. Hoy en día siento que ‘si estamos en la bancarrota, estamos en la bancarrota’ es un tema tan privado, pero más allá de eso, considero que es una historia de amor en la que yo sigo enamorada de esa persona que lo veo sacándose la mugre constantemente, que todo lo hace por su familia…”, agregó.

PUEDES VER: Ezio Oliva anuncia cambios para enfrentar la ansiedad tras confesiones de Karen Schwarz: "Mi primer intento"

lr.pe

“Había vendido 100 entradas nada más”: Karen Schwarz explica el ataque de pánico de Ezio Oliva y revela que desean quedarse en España

Fue entonces cuando Karen abordó un tema sensible que el propio Ezio reveló: su crisis de salud mental. Conmovida, señaló que no todas las personas logran comprender lo que significa atravesar un ataque de pánico y explicó las circunstancias que se juntaron en ese momento. “Los ataques de pánico le llegan a las personas con mucho o sin nada de dinero. Ahí apelo a la ignorancia desde el buen sentido porque alguien que no ha sufrido ataques de pánico o no conecta con alguien que ha sufrido un ataque de pánico no sabe qué se siente. Se le venía un concierto, tenía que llenar esa sala que era de más de 1.000 personas, había vendido 100 entradas nada más, y Ezio produce sus eventos; nos acabamos de mudar, mi casa vacía....”, relató.

Además, aprovechó la entrevista para aclarar la foto en la que su familia aparecía comiendo en una mesa improvisada, revelando que fueron sus hijas quienes la construyeron. “Esa mesa de las cajas y las maletas la hicieron mis hijas (…). Ellas construyeron esa mesa para sentarnos los cuatro a comer y Ezio dijo: ‘Este recuerdo va a ser lindo para que cuando crezcan vean cómo empezamos’. Ezio sube la foto porque hay un feeling como papás”, explicó, subrayando que, aunque sus pequeñas nacieron en una realidad privilegiada, también esperaba que recordaran esos momentos sencillos.

Finalmente, detalló que en ese periodo sus muebles aún no habían llegado desde Perú. “Hemos estado un mes en Perú con la casa vacía y luego hemos estado un mes en España sin cosas. Ya luego llegó el barco con todas nuestras cosas para que siga siendo parte de nuestra casa”, agregó, antes de confirmar que su proyecto de vida es permanecer en el país europeo, donde incluso ya consiguieron colegio para sus hijas.

Notas relacionadas
Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

LEER MÁS
Ezio Oliva anuncia cambios para enfrentar la ansiedad tras confesiones de Karen Schwarz: "Mi primer intento"

Ezio Oliva anuncia cambios para enfrentar la ansiedad tras confesiones de Karen Schwarz: "Mi primer intento"

LEER MÁS
Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan románticos videos de la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado de Cusco

Revelan románticos videos de la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado de Cusco

LEER MÁS
Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

LEER MÁS
Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

LEER MÁS
Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

LEER MÁS
Exactriz estrella de 'Al fondo hay sitio' alarma al revelar que enfrenta delicado estado de salud: "Tengo un dolor que no me pasa"

Exactriz estrella de 'Al fondo hay sitio' alarma al revelar que enfrenta delicado estado de salud: "Tengo un dolor que no me pasa"

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia con orgullo que compró una nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: "Estoy disfrutando"

Magaly Medina anuncia con orgullo que compró una nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: "Estoy disfrutando"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025