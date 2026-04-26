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Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

En medio de rumores sobre una crisis financiera y los ataques de ansiedad que padece, Ezio Oliva compartió un potente video con su familia, pero y sin Karen Schwarz, quien tuvo que dejarlos en España.

Ezio Oliva y Karen Schwarz tienen dos hijas.
Ezio Oliva y Karen Schwarz tienen dos hijas. | Foto: composición LR/Instagram
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Ezio Oliva y Karen Schwarz atraviesan uno de los momentos más complejos de su vida en pareja. Tras mudarse a España en busca de nuevas oportunidades en la música, el exintegrante de Adammo asumió la crianza de sus hijas mientras la presentadora regresó a Perú por compromisos laborales, en medio de rumores sobre una posible crisis económica familiar.

En este contexto, y luego de que mostrara al público un reciente ataque de ansiedad que tuvo, el cantante decidió mostrar cómo enfrenta la crianza de sus pequeñas. A través de un emotivo video, dejó en claro que, más allá de cualquier dificultad, lo primordial es el bienestar de las menores.

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Ezio Oliva firme en la crianza de sus hijas tras viaje de Karen Schwarz

Decidió transmitir un mensaje cargado de esperanza y ternura. En su cuenta de Instagram, Ezio Oliva compartió un video en el que se le ve disfrutando de un momento de juego junto a sus hijas, quienes aparecen sonrientes mientras comparten con él en ausencia de Karen Schwarz.

La publicación estuvo acompañada por una narración en la que el cantante inició diciendo: “A tus hijos, no les digas te quiero, diles…”. Más adelante, reforzó ese mensaje con la interpretación de su tema 'Mi ángel', una balada que compuso para su primogénita Antonia y que refleja el amor incondicional de un padre hacia su hija. “Lo que yo siento es de otro planeta, un amor de esos que cambian la vida. Llegaste pa' cambiar la vida que me queda, llegaste pa' vestir mis noches con tu luz”, se le escucha decir mientras suena la emotiva estrofa.

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Ezio Oliva inicia un cambio para combatir su ansiedad

Semanas después de mostrar públicamente su vulnerabilidad, Ezio Oliva volvió a dirigirse a sus seguidores con un anuncio que refleja su compromiso por cuidar su bienestar emocional. El intérprete de 'Siempre has sido tú' compartió que ha decidido incorporar la meditación en su rutina diaria como una herramienta para fortalecer su salud mental.

“Siempre pensé que esto no era para mí. Durante mucho tiempo mi excusa fue la misma: ‘no tengo tiempo’, ‘no creo en eso’, ‘no tengo paciencia’. Pero la realidad es otra. Me he dado cuenta de que solo 5 minutos al día pueden ser el inicio de algo mucho más grande”, manifestó, dejando en claro que este nuevo hábito representa un paso importante en su proceso personal.

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