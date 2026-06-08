América Latina avanza lento en la carrera de los minerales críticos que llaman la atención de Estados Unidos, China y la India

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América Latina podría convertirse en un proveedor clave de minerales críticos para industrias como semiconductores y baterías, gracias a sus vastas reservas de cobre, litio y tierras raras, que atraen la atención de potencias como Estados Unidos, China e India.

Sin embargo, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región debe fortalecer instituciones y marcos fiscales disciplinados para traducir esa ventaja en desarrollo sostenible.

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El BID advierte que los retos técnicos, infraestructurales, medioambientales, institucionales y sociales son interdependientes y determinan la competitividad a largo plazo. “Cuando la gobernanza se percibe como débil, la oposición se intensifica, aumentando la probabilidad de escalada de conflictos, retrasos e interrupciones”, explica el informe.

Cobre, litio y tierras raras en América Latina

Con casi la mitad del litio mundial, cerca del 35% del cobre y más del 20% de las tierras raras, la región ocupa una posición estratégica. No obstante, las reservas no garantizan mayores niveles de producción: Latinoamérica y el Caribe producen apenas el 0,005% del suministro mundial, mientras que Chile y Perú concentran el 40% de la producción global de cobre.

Brasil lidera en minerales como manganeso, niobio, vanadio, grafito, silicio y tantalio, mientras Bolivia y México destacan en bismuto, y Perú tiene oportunidades en indio y rubidio. La región también tiene potencial en aluminio, estaño, uranio y berilio, con aplicaciones que van desde la energía renovable hasta la industria aeroespacial.

El llamado 'triángulo del litio', conformado por Chile, Argentina y Bolivia, contiene aproximadamente la mitad de los recursos mundiales de este mineral, cuya demanda global se espera que crezca entre 470% y 800% hacia 2050.

Gobernanza, valor agregado y participación comunitaria

Expertas consultadas por El País destacan cuatro prioridades: fortalecer la gobernanza, involucrar a la sociedad civil, agregar valor local a los minerales y robustecer regulaciones nacionales.

Yenny Rodríguez Junco, de AIDA, enfatiza que los acuerdos no deben convertirnos en solo suministradores. “No vale con hacer acuerdos a puerta cerrada sin que se tome en cuenta a las comunidades que suelen cargar con el coste ambiental y social en sus territorios. Tienen que estar representados en la toma de decisiones”, añadió.

Mientras Elisa Arond, del Stockholm Environment Institute, planteó para el mismo medio que la industria mineral debe generar empleos locales de calidad y beneficios tangibles para las regiones productoras. “Hay proyectos locales interesantes, pero en la realidad luego es muy difícil y los beneficios se gestionan nacionalmente. No necesariamente impactan a las comunidades”, lamentó.