Samahara Lobatón y Gabriela Herrera volvieron a acaparar la atención en 'La Granja VIP Perú' al protagonizar un nuevo enfrentamiento. La tensión entre ambas participantes se incrementó en medio de los comentarios que la bailarina venía recibiendo de parte de la influencer y de Shirley Arica, y con la polémica aún abierta en torno a Diego Chávarri, lo que terminó por desatar una discusión directa que no tardó en generar comentarios en redes sociales.

Herrera, visiblemente cansada de ser tildada de 'roba maridos', no soportó más y decidió responder de manera frontal. El detonante fue un mensaje de sus seguidores, quienes le hicieron saber que supuestamente Samahara había interferido en la relación de su 'prima' con Youna. Esta situación generó un intercambio de palabras cargado de reproches y dejó en evidencia la creciente rivalidad entre ambas figuras.

Gabriela Herrera descubre que Samahara Lobatón habría interferido en relación de su 'prima' y Youna

Todo ocurrió durante la mañana siguiente a la eliminación de Pati Lorena, cuando Gabriela recibió una sorpresa presuntamente de sus admiradores. Ellos habrían contratado una avioneta para que sobrevolara la granja con un banner, mientras en altavoz le decían que era la mejor y que no se dejara afectar por sus enemigas dentro del reality de Panamericana TV.

Sin embargo, el gesto, que inicialmente la llenó de entusiasmo, tomó un giro inesperado cuando comenzaron a caer hojas con un mensaje contundente. Aunque Gabriela evitó leerlo en voz alta en ese momento, Diego Chávarri aprovechó la situación para burlarse de Samahara, quien respondió directamente: “No era mi prima, y ya lo he contado”. Tras ello, el exfutbolista se acercó a Gabriela y ambos celebraron la 'bomba' que acababan de recibir.

Samahara Lobatón se defiende en medio de pelea con Gabriela Herrera

El conflicto escaló cuando Gabriela Herrera entró a la sala de estar vociferando que, a pesar de sus supuestos antecedentes, sus compañeras de 'La Granja VIP Perú' tenían la osadía de criticarla. Esto llevó a que Samahara Lobatón le contestara con una grosería, provocando que los gritos de la bailarina resonaran dentro del lugar.

Ante ello, la hija de Melissa Klug intentó explicar qué sucedió con su supuesta 'prima', llamada Melody Cortez, y Youna, descartando por completo que la joven sea parte de su familia. Además, no dudó en lanzarle un potente dardo a la artista, recordándole una acusación que enfrenta. “Él es el papá de mi hija. Ella se metió con el papá de mi hija. Yo no le robé el marido a mi amiga que me metió en su casa. Tú te fuiste a meter a la casa de Mayra y te tragaste al marido de Mayra”, afirmó.

Gabriela Herrera expone acusación contra Samahara Lobatón y Shirley Arica

Shirley Arica, también mencionada en el mensaje que los seguidores de Gabriela Herrera enviaron desde la avioneta, intervino para apartar a Samahara Lobatón mientras la bailarina continuaba increpándoles por los ataques recibidos. La tensión fue tal que Herrera terminó quebrándose, lo que llevó a Pamela López a acercarse para tranquilizarla con un abrazo y palabras de aliento: “Ya descargaste. Ahora sí, te me tranquilizas y esto te va a hacer más fuerte. Te queremos”. Aún afectada, Gabriela replicó “Está haciéndome mier** cuando ella tenía peores cosas”, mientras Paul Michael, Mark Vito, ‘Cri Cri’, Mónica Torres y Diego Chávarri permanecían a su lado.

Con el ambiente más calmado, Chávarri reveló el contenido del mensaje que cayó desde el avión: una imagen en la que aparecían Samahara y Shirley, acompañada de cuestionamientos de los fanáticos hacia ambas. Según se leía, Lobatón habría interferido en la relación de su 'prima' con Youna, mientras que Arica habría estado vinculada a un hombre casado durante su participación en un reality chileno.