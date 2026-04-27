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‘La granja VIP’, ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Yo soy’: revelan cuántos puntos hacen los programas sabatinos tras anuncio de Ethel Pozo

La competencia por el rating de programas sabatinos en Perú se intensifica con 'El reventonazo de la Chola' liderando con 10.5 puntos, seguido de 'Los milagros de la rosa' y 'Sábado Súper Star'.


Ernesto Pimentel sigue siendo líder en su horario con su programa ‘El reventonazo de la Chola’. Fotos: difusión.
Ernesto Pimentel sigue siendo líder en su horario con su programa ‘El reventonazo de la Chola’. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.
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La lucha por el rating de los programas sabatinos continúa. Mientras al inicio del año 'El reventonazo de la Chola' y 'Yo soy' se disputaban a la audiencia, desde hace un mes entró a la competencia 'La granja VIP Perú', el primer reality de convivencia transmitido las 24 horas. A continuación, conoce cómo les fue a los espacios televisivos el sábado 25 de abril.

Ibope Media dio a conocer cómo quedó el rating del 25 de abril. Una vez más, los programas de América Televisión, como 'El reventonazo de la Chola', 'Los milagros de la rosa Perú' y 'Sábado Súper Star', se ubicaron en los primeros lugares.

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'El reventonazo de la Chola' vence a su competencia

Ethel Pozo, conductora de 'La granja VIP Perú', sorprendió a los televidentes al asegurar que el reality es el favorito de los peruanos y que es el número uno de los programas en vivo en YouTube. Sin embargo, no tiene la misma acogida en la televisión, ya que el sábado 25 de abril registró apenas 2,9 puntos, lo mismo que 'JB Noticias'.

En tanto, Ernesto Pimentel sigue siendo líder en su horario con su programa 'El reventonazo de la Chola', que en su última edición contó con la presencia de las cantantes de Corazón Serrano, quienes deslumbraron al interpretar en vivo temas que no suelen incluir en sus presentaciones y demostraron así su nivel interpretativo y versatilidad.

Cantantes de Corazón Serrano se lucieron en 'El reventonazo de la Chola'. Foto: difusión.

Cantantes de Corazón Serrano se lucieron en 'El reventonazo de la Chola'. Foto: difusión.

Por otro lado, 'Yo soy' sigue luchando por el rating con su edición 'grandes batallas'. El programa, que tiene como jurado a Ricardo Morán, Jely Reátegui y Mauri Stern, sorprendió con los duelos musicales. En promedio, registró 7,6 puntos.

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Así quedaron los programas sabatinos

  • 'El reventonazo de la Chola' - 10,5 puntos
  • 'Los milagros de la rosa Perú' - 9,1 puntos
  • 'Sábado Súper Star' - 8,8 puntos
  • 'El chavo' - 7,9 puntos
  • 'Yo soy' - 7,6 puntos
  • 'Estás en todas' - 5,5 puntos
  • 'La granja VIP Perú' - 2,9 puntos
  • 'JB Noticias' - 2,9 puntos
Rating del sábado 25 de abril. Foto: difusión.

Rating del sábado 25 de abril. Foto: difusión.


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