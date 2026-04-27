La investigación por la muerte de Edita Guerrero, reconocida voz de Corazón Serrano, ha tomado un nuevo rumbo luego de que el Poder Judicial dispusiera la citación obligatoria de sus familiares directos. La medida alcanza a Yrma Guerrero Neira, Leodan Guerrero Neira y sus padres, quienes deberán presentarse ante el tribunal tras no asistir a múltiples audiencias programadas en el proceso penal.

El caso, ocurrido en marzo del 2014 en la ciudad de Piura, continúa siendo uno de los más recordados en el ámbito musical peruano. A más de una década del fallecimiento de la artista, el Poder Judicial busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos, considerando que los testimonios de sus parientes podrían aportar elementos relevantes en el juicio que involucra a su expareja, Paul Olórtiga Contreras.

Familiares de Edita Guerrero son citados de grado o fuerza por el Poder Judicial

El Poder Judicial ordenó la conducción de grado o fuerza de los parientes de Edita Guerrero como respuesta a sus reiteradas ausencias en diligencias clave. Esta medida tiene como finalidad asegurar su presencia en el proceso judicial y permitir que ratifiquen o amplíen las declaraciones que brindaron anteriormente ante el Ministerio Público.

Dentro del expediente, se establece que dichas versiones están relacionadas con presuntos episodios de violencia en la relación que mantenía la cantante. Estos elementos resultan relevantes en el proceso que investiga a Paul Olórtiga Contreras por los presuntos delitos de lesiones graves por violencia familiar, parricidio y feminicidio en agravio de la integrante de Corazón Serrano.

Asimismo, el juzgado ha advertido que, de persistir la inasistencia, las declaraciones podrían ser excluidas, lo que impactaría en la valoración de las pruebas.

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PNP facultada para llevar de manera obligatoria a parientes de Edita Guerrero a la citación

La resolución del Poder Judicial también faculta a la Policía Nacional del Perú a ejecutar la conducción compulsiva de los parientes de Edita Guerrero. Esta disposición permite que las autoridades trasladen a los citados de manera obligatoria hasta el juzgado correspondiente, garantizando así su participación en las audiencias programadas.

El proceso se desarrolla en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional Transitorio de Piura, donde se busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la cantante de Corazón Serrano.

La ausencia reiterada de testigos considerados clave ha generado retrasos en el avance del caso, lo que motivó la adopción de esta medida. La participación de los parientes podría ser determinante para aportar claridad sobre los hechos y contribuir al desarrollo del juicio.