HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Caso Edita Guerrero da giro radical: Poder Judicial cita obligatoriamente a sus padres y sus hermanos Yrma y Leodan

El Poder Judicial ordena la conducción de manera obligatoria de la familia de Edita Guerrero tras reiteradas inasistencias. Sus testimonios podrían ser clave en el proceso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano.

Familiares de Edita Guerrero no acudieron a citatorios previos del Juzgado. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
Familiares de Edita Guerrero no acudieron a citatorios previos del Juzgado. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
Compartir

La investigación por la muerte de Edita Guerrero, reconocida voz de Corazón Serrano, ha tomado un nuevo rumbo luego de que el Poder Judicial dispusiera la citación obligatoria de sus familiares directos. La medida alcanza a Yrma Guerrero Neira, Leodan Guerrero Neira y sus padres, quienes deberán presentarse ante el tribunal tras no asistir a múltiples audiencias programadas en el proceso penal.

El caso, ocurrido en marzo del 2014 en la ciudad de Piura, continúa siendo uno de los más recordados en el ámbito musical peruano. A más de una década del fallecimiento de la artista, el Poder Judicial busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos, considerando que los testimonios de sus parientes podrían aportar elementos relevantes en el juicio que involucra a su expareja, Paul Olórtiga Contreras.

PUEDES VER: Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: "Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones"

lr.pe

Familiares de Edita Guerrero son citados de grado o fuerza por el Poder Judicial

El Poder Judicial ordenó la conducción de grado o fuerza de los parientes de Edita Guerrero como respuesta a sus reiteradas ausencias en diligencias clave. Esta medida tiene como finalidad asegurar su presencia en el proceso judicial y permitir que ratifiquen o amplíen las declaraciones que brindaron anteriormente ante el Ministerio Público.

Dentro del expediente, se establece que dichas versiones están relacionadas con presuntos episodios de violencia en la relación que mantenía la cantante. Estos elementos resultan relevantes en el proceso que investiga a Paul Olórtiga Contreras por los presuntos delitos de lesiones graves por violencia familiar, parricidio y feminicidio en agravio de la integrante de Corazón Serrano.

Asimismo, el juzgado ha advertido que, de persistir la inasistencia, las declaraciones podrían ser excluidas, lo que impactaría en la valoración de las pruebas.

PUEDES VER: Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

lr.pe

PNP facultada para llevar de manera obligatoria a parientes de Edita Guerrero a la citación

La resolución del Poder Judicial también faculta a la Policía Nacional del Perú a ejecutar la conducción compulsiva de los parientes de Edita Guerrero. Esta disposición permite que las autoridades trasladen a los citados de manera obligatoria hasta el juzgado correspondiente, garantizando así su participación en las audiencias programadas.

El proceso se desarrolla en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional Transitorio de Piura, donde se busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la cantante de Corazón Serrano.

La ausencia reiterada de testigos considerados clave ha generado retrasos en el avance del caso, lo que motivó la adopción de esta medida. La participación de los parientes podría ser determinante para aportar claridad sobre los hechos y contribuir al desarrollo del juicio.

Notas relacionadas
Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: "Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones"

Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: "Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones"

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

LEER MÁS
Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

LEER MÁS
Exactor famoso de América Televisión acusa a Miguel Arce de meterse en su relación pese a tener novia y lo amenaza

Exactor famoso de América Televisión acusa a Miguel Arce de meterse en su relación pese a tener novia y lo amenaza

LEER MÁS
Karla Tarazona conmueve al revelar duro momento que pasó con su madre: "Fue bastante chocante, ella estaba sufriendo"

Karla Tarazona conmueve al revelar duro momento que pasó con su madre: "Fue bastante chocante, ella estaba sufriendo"

LEER MÁS
Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

LEER MÁS
Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025