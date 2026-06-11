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Monique Pardo lanza grave acusación contra Edson Dávila 'Giselo' sobre su caída en televisión: "Esas personas deberían estar presas"

Monique Pardo sorprendió al señalar a Edson Dávila 'Giselo'. La artista recordó su caída en un programa de Gisela Valcárcel y sugirió que no fue un accidente.

Incidente protagonizado por Monique Pardo ocurrió en 2021. No obstante, en las imágenes del programa no aparece Edson Dávila.
Incidente protagonizado por Monique Pardo ocurrió en 2021. No obstante, en las imágenes del programa no aparece Edson Dávila. | Foto: composición LR/América TV
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Monique Pardo generó sorpresa en el programa 'Contra el tráfico', conducido por Ricardo Rondón, al lanzar una dura acusación contra Edson Dávila. La artista recordó la caída que sufrió en un espacio de Gisela Valcárcel en 2021 y sugirió que no se trató de un accidente. Además, señaló directamente al popular 'Giselo' y al bailarín Anthony Aranda, esposo de Melissa Paredes.

La cantante expresó su indignación al conocer que Dávila tendrá su propio programa en América TV, dejando claro que, en su opinión, debería enfrentar un castigo en lugar de recibir nuevas oportunidades en la pantalla.

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Edson Dávila 'Giselo' es acusado por Monique Pardo

El tema volvió a escena cuando Ricardo Rondón recordó el proceso legal de Monique Pardo contra Gisela Valcárcel y GV Producciones por lo ocurrido en ‘El artista del año’ en 2021. “Entiendo que tengas un tema con Gisela Valcárcel en un juicio que tiene que ver con la caída que sufriste en un programa de televisión”, señaló el conductor.

La reacción de Pardo fue inmediata. Con firmeza, rechazó el término “caída” y aseguró: “No fue una caída, fue un aventón”. En ese momento, apuntó directamente a Edson Dávila y cuestionó su próximo debut como conductor en América TV. “Y todavía he visto uno de los que iba a un lado. Era un moreno: ‘Giselo’. Le van a dar un programa y lo aplauden. Esas personas deberían estar presas”, manifestó.

Monique Pardo habla sobre su lesión cardíaca tras caída en programa de Gisela Valcárcel

Ante la sorpresa de Rondón, quien le preguntó si Dávila la había empujado a propósito, la intérprete respondió: “Eso estaba prohibido. Tú puedes ver las imágenes. En las imágenes se ve. La prohibición era mover eso mientras yo estuviera parada y se ve que él se mira con Anthony Aranda y me empujan hacia atrás. Yo salgo, pues… 1 metro 63 (cm) de corazón caigo”.

En esa línea, la artista añadió que el incidente le dejó secuelas médicas, pero también hizo una broma para bajar la tensión. “Tengo una lesión cardíaca. Insuficiencia cardíaca tricúspidea fue lo que dijeron al principio, pero Dios existe. Yo siempre me aferro a Jesús. Él me mantiene viva. Ahora ya me molesta un poquito, solamente cuando veo a chicos guapos”, comentó entre risas junto al conductor.

No obstante, cabe precisar que en los videos difundidos sobre su presentación en 'El artista del año' no aparece Edson Dávila. El conductor debutará con su programa 'Edson pa’ que más' en el horario estelar de América TV este sábado 13 de junio.

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