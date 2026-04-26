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Diego Chávarri impacta con fría respuesta ante posible ruptura con su novia tras coqueteos con Gabriela Herrera: "Ya llegará alguien más"

Diego Chávarri genera polémica en 'La granja VIP' tras responder con frialdad sobre su relación con Thalía Bentin y protagonizar un momento cercano con Gabriela Herrera que desató críticas.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera siguen con sus coqueteos en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Diego Chávarri y Gabriela Herrera siguen con sus coqueteos en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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En una de las escenas más comentadas de 'La granja VIP', Diego Chávarri volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de una conversación con Shirley Arica que puso en duda su situación sentimental. La pregunta directa sobre su relación con Thalía Bentin desató un momento incómodo que rápidamente captó la atención de los televidentes.

El intercambio ocurrió durante una dinámica dentro del reality, donde las cámaras registraron cada gesto del exfutbolista. Aunque inicialmente aseguró que mantenía su relación, sus declaraciones posteriores evidenciaron una postura distante. Incluso, continuó con sus coqueteos con Gabriela Herrera.

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Diego Chávarri indiferente ante posible ruptura con su novia

La conversación inició cuando Shirley Arica cuestionó a Diego Chávarri sobre la continuidad de su romance. Ante la insistencia, el participante respondió con un “sí”, pero la repregunta “¿ella sigue contigo?” marcó un quiebre en el tono del diálogo.

Lejos de reafirmar su compromiso, Chávarri adoptó una actitud despreocupada. “Si yo estoy con ella y ella no está conmigo, no pasa nada. De amor nadie se muere, pasa el tiempo y todo pasa. En un futuro llegará alguien más”, expresó frente a cámaras, dejando entrever una visión poco optimista sobre su relación.

Posteriormente, el exfutbolista añadió una frase que generó interpretaciones divididas: “Voy a meter las manos al fuego hasta que me queme”. La declaración fue entendida por algunos como una muestra de lealtad, mientras que otros la interpretaron como una advertencia sobre un posible desenlace negativo.

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Diego Chávarri le cuenta todo a Gabriela Herrera y siguen los coqueteos

Tras el tenso intercambio, Diego Chávarri se dirigió hacia la habitación donde se encontraba Gabriela Herrera. Según las imágenes difundidas por 'La granja VIP', el exfutbolista le relató lo ocurrido con Shirley Arica, mostrando aparente incomodidad por la situación.

Sin embargo, el momento no quedó ahí. Minutos después, Chávarri decidió retirarse el micrófono, lo que generó suspenso tanto en la audiencia como en los conductores del programa. Un movimiento fuera de cámaras fue comentado en vivo, alimentando especulaciones sobre la cercanía entre ambos participantes.

La actitud del exfutbolista y la bailarina no pasó desapercibida. Diversas figuras vinculadas al espacio televisivo cuestionaron su comportamiento, entre ellas Mariella Zanetti, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, quienes coincidieron en criticar lo sucedido dentro del reality.

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