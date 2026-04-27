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Samahara Lobatón impacta al revelar en qué gastará los S/100 mil de premio si gana el reality ‘La granja VIP’: “Es mi promesa para ellos”

Influencer Samahara Lobatón viene de protagonizar con sus hijos una de las escenas más conmovedoras del polémico reality peruano.

Samahara Lobatón es una de las candidatas más fuertes a ganar 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Samahara Lobatón es una de las candidatas más fuertes a ganar 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
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Samahara Lobatón es una de las grandes candidatas a ganar el reality de convivencia 'La granja VIP', que ya lleva mes y medio al aire de los tres en total. Cada semana es enviada a sentencia con el objetivo de ser eliminada; sin embargo, hasta ahora, los votos de su comunidad vienen salvándola.

Por esa razón, durante la gala de eliminación del fin de semana, la presentadora Ethel Pozo le consultó a la polémica influencer qué haría con los S/100.000 de premio que entrega la competencia de Panamericana TV en caso de resultar ganadora. “Es mi promesa para ellos”, respondió muy emocionada, en referencia a sus hijos.

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Samahara Lobatón revela lo que hará con el premio de 'La granja VIP'

Samahara Lobatón, de 24 años, protagonizó una desgarradora escena tras reencontrarse con sus hijos durante una de las ediciones de 'La granja VIP', luego de no verlos por varias semanas. En ese emotivo momento, les prometió a sus pequeños que los llevaría de paseo si logra ganar los S/100.000 de premio.

“Me los voy a llevar al crucero de Disney, ese es mi promesa para ellos”, señaló la hija de Melissa Klug, totalmente en júbilo y consciente de que solo queda un mes y medio para el final del reality.

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¿Cuántos hijos tiene Samahara Lobatón y quiénes son sus padres?

Samahara Lobatón tiene actualmente tres hijos y serán los únicos que tenga, ya que se sometió a una cirugía para no volver a quedar embarazada. La primera niña que tuvo es Xianna, fruto de su relación con su expareja, Youna, con quien actualmente mantiene una buena relación como padres.

Luego están los otros dos, Asael y Ainara, producto de su relación con Bryan Torres. La pareja terminó su romance tras un episodio de agresión física que sufrió Samahara a manos del salsero.

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