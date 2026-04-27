El exactor de América Televisión, Andrés Luna, encendió la polémica en redes sociales al acusar a Miguel Arce de haberse involucrado con su entonces pareja, lo que generó un enfrentamiento público que rápidamente captó la atención de seguidores del espectáculo nacional.

Según las publicaciones difundidas, Luna no solo cuestionó la conducta del también exchico reality, sino que además lanzó una amenaza directa y fijó incluso fecha y lugar para un posible encuentro. La controversia también salpica a Kim Domínguez, actual pareja de Arce, con quien mantiene una relación de más de tres años.

Andrés Luna acusa a Miguel Arce de meterse con su pareja pese a que él tiene una relación

El conflicto se hizo público cuando Andrés Luna utilizó sus redes sociales para señalar que el exconductor de 'Esto sí es amor' habría intentado acercarse a su entonces novia, Angelit Amar. En sus mensajes, el exactor de 'Cumbia pop' expresó su molestia y dejó entrever que la relación terminó tras este episodio.

Entre las frases difundidas, Luna cuestionó la actitud del exchico reality y lamentó lo que consideró una falta de respeto hacia su relación y la de Arce. “Gracias por mostrarme la verdadera cara”, escribió, lo que evidenció el impacto personal del hecho.

El actor también hizo referencia a la relación estable de Miguel Arce con Kim Domínguez, al señalar que su comportamiento no sería coherente con el vínculo sentimental que mantiene desde hace varios años. La tensión escaló cuando Luna lanzó una advertencia directa e indicó que lo esperaría en el parque Kennedy, en Miraflores, para enfrentarlo cara a cara.

“Guionista tu novia. Lo que se ve no se pregunta. 13 de mayo te parto el hocico por pin… Miguel Arce. Parqueadero Kennedy, no seas im… hay mucho serenazgo cuando te desangres”, puntualizó.

Miguel Arce responde y desmiente acusaciones de exactor de América Televisión

Tras ser mencionado públicamente, Miguel Arce respondió a las acusaciones y negó cualquier tipo de acercamiento indebido. El exchico reality aseguró que la situación responde a un malentendido motivado por celos y descartó haber tenido una conducta inapropiada con Angelit Amar.

En su descargo, Arce optó por un tono más conciliador y recomendó a Luna considerar apoyo profesional para manejar la situación. “No termines por inseguridades”, expresó, y añadió que la terapia puede ser útil en casos de celos, basándose en su propia experiencia.

Sin embargo, la respuesta no logró calmar la controversia. Luna replicó con mensajes más duros, reafirmó su intención de confrontarlo personalmente y elevó el tono del intercambio. “Loco, tú no eres mi hermano, espero verte cara a cara. A Valkiria también la pulseabas, no te hagas el sano im.. dime que haga terapia si me hubiera puesto el pelo la c…”, replicó.