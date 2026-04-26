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Karla Tarazona estalla tras ser acusada de presuntos malos tratos a la hija de Christian Domínguez: “Siempre soy la culpable de todo”

“Yo trato a las personas como me gustaría que traten a mis hijos”, expresó Karla Tarazona al hablar de Camila Domínguez, hija de Christian.

Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Karla Tarazona se pronunció tras ser señalada por presuntos malos tratos hacia Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez con Melanie Martínez. La polémica surgió luego de que su nombre fuera mencionado en medio de cuestionamientos sobre su relación con la menor.

Consultada por estas críticas, la conductora de televisión fue clara al marcar límites y evitar profundizar en el tema. Explicó que no brindará mayores detalles debido a que se trata de una menor de edad, priorizando así su privacidad y bienestar.

PUEDES VER: Christian Domínguez habla sobre posible reconciliación con su hija mayor tras conflictos entre ella y Karla Tarazona: "Son temas internos"

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Karla Tarazona revela que hablará de las acusaciones en el lugar correspondiente

Karla Tarazona se defendió de las críticas y aseguró que constantemente la responsabilizan de situaciones en las que, según afirma, no tiene injerencia. “Siempre soy la culpable de todo, siempre me involucran en todos lados. Por un tema de respeto, sobre todo porque hablamos de menores de edad, estas cosas no se van a hablar públicamente, sino donde se tengan que hacer”, comentó.

No obstante, al ser consultada directamente por el trato hacia la hija mayor de Christian Domínguez, se animó a responder. “Mira, yo trato a las personas como me gustaría que traten a mis hijos y siempre ha sido así, siempre, siempre, siempre”, afirmó.

PUEDES VER: “Él será quien responda”: Karla Tarazona reacciona a las declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez sobre Christian Domínguez

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Hija de Christian Domínguez culpó a Karla Tarazona de haberse distanciado de su padre

A través de un video de TikTok, Camila Domínguez, de 17 años, responsabilizó a Karla Tarazona de haber influido en su distanciamiento con su padre, Christian Domínguez. Además, dejó en claro que no tolera a la conductora de televisión y que no tendría ningún vínculo con ella.

La joven señaló que este alejamiento no es nuevo, ya que, según contó, ocurrió anteriormente cuando su padre estaba con Tarazona. Aunque precisó que fue el cantante quien tomó la decisión de alejarse, consideró que la exmodelo tuvo un papel importante en influenciarlo.

 

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