El nombre de Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras pronunciarse, de forma escueta, sobre una posible reconciliación con su hija mayor. El conflicto familiar, que se hizo público meses atrás, ha generado interés debido a las declaraciones de la adolescente y la mención de Karla Tarazona en el distanciamiento.

En octubre del año pasado, la hija de Christian Domínguez, Camila, de diecisiete años, reveló que no mantenía comunicación con su padre, lo que desató una serie de reacciones. A este contexto se sumó la controversia por presunta información compartida por el artista sobre la menor, situación que derivó en acciones legales impulsadas por Melanie Martínez.

Christian Domínguez no descarta reconciliarse con su hija tras conflictos

Durante un reciente encuentro con el programa ‘América espectáculos’, Christian Domínguez fue consultado directamente sobre si existe la posibilidad de retomar el vínculo con su primogénita. Sin dar mayores detalles, el líder de la Gran Orquesta Internacional optó por mantener reserva sobre el tema.

“Esos son temas internos que miraré internamente”, respondió el cantante, evitando profundizar en la relación con su hija. Sus declaraciones reflejan una postura cauta en medio de un conflicto que ha trascendido al ámbito público y mediático.

En esa misma intervención, el artista también hizo referencia a su relación actual con Karla Tarazona, con quien expresó su deseo de formar una familia. “Quisiéramos tener una niña, pero eso solamente Dios. Estamos viendo”, comentó, dejando entrever planes personales mientras el distanciamiento con su hija continúa sin resolverse públicamente.

¿Qué dijo la hija mayor de Christian Domínguez sobre Karla Tarazona?

La polémica se intensificó cuando la hija de Christian Domínguez utilizó sus redes sociales para exponer su versión de los hechos. En una transmisión en vivo a través de TikTok, la adolescente aseguró que llevaba cuatro meses sin contacto con su padre.

“Mi papá no me habla hace cuatro meses. No lo veo, no me llama, no tenemos comunicación. El que se alejó fue él”, expresó, evidenciando su malestar por la situación familiar. Sus declaraciones generaron amplio debate entre los seguidores del cantante.

Asimismo, al ser consultada por usuarios sobre la relación entre su padre y Karla Tarazona, la joven no dudó en señalarla como un factor en el distanciamiento. “¿Él adora a Karla? Seguro por eso se alejó de mí”, manifestó, dejando clara su percepción sobre la influencia de la conductora en el vínculo con su progenitor.