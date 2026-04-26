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Christian Domínguez encara a Pamela Franco tras exigirle que se preocupe por su hija: “Me parece de mal gusto”

Pamela Franco le pidió públicamente a Christian Domínguez mayor compromiso con su hija, quien es autista.  

Christian Domínguez tiene una hija un común con Pamela Franco. Foto. Composición LR/América TV
Christian Domínguez tiene una hija un común con Pamela Franco. Foto. Composición LR/América TV
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Christian Domínguez respondió fuerte a las declaraciones de Pamela Franco, luego de que ella le pidiera públicamente mayor compromiso con la crianza de su hija con autismo, y que ponga freno a los comentarios de su actual pareja, Karla Tarazona.

El cumbiambero habló con Trome y dejó en claro su posición. “No estoy refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre; yo no podría hacerlo”, señaló.

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Christian Domínguez aclara que trabaja para darle mejor calidad de vida a sus hijos

Christian Domínguez, de cuarenta y dos años, defendió su papel como padre y aseguró que su prioridad siempre ha sido el bienestar de sus hijos. “A través de los años he demostrado que trato de ser el mejor padre del mundo y lo seguiré haciendo”, respondió.

Además, explicó que su carga laboral tiene un propósito claro: “Si trabajo tanto, no es para comprarme alguna vanidad, sino para que mis hijos tengan calidad de vida”.

La polémica también saltó hacia Karla Tarazona. Pamela Franco señaló a la pareja del padre de su hija como posible generadora de conflictos y le pidió que no intervenga en sus asuntos con él. Ante ello, Domínguez la defendió. “Mi esposa no tiene nada que ver en el asunto y si ella no ha hablado es por consideración conmigo, pues se lo he pedido”, respondió.

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¿Qué dijo Pamela Franco que provocó la molestia de Christian Domínguez?

Pamela Franco aprovechó que estaba siendo entrevistada por las cámaras de televisión para cuestionar públicamente a Christian Domínguez y su rol como padre. “No gastes plata en cosas innecesarias… preocúpate por su hija”, expresó.

Además, recalcó que la situación actual exige responsabilidad y compromiso, destacando que el rol de padres implica sacrificios constantes.

“Porque Cata (nombre de su hija) tiene tu sangre y cualquier padre que pasa esta situación… lo único que hace es lo imposible por su hijo, para que un día sea independiente, que un día te diga ‘papá’ sin que nosotros le digamos lo que tiene que repetir”, declaró la cantante.

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